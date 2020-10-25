Dr. Reddy’s закрывает ключевые предприятия по всему миру из-за кибератаки

Компания Dr. Reddy’s приостановила работу своих ключевых заводов по всему миру из-за кибератаки. Во время нападения компания собиралась испытывать российскую вакцину «Спутник V».

В четверг 22 октября индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s сообщила о том, что изолировала все службы своих центров обработки данных и приостановила работу ключевых заводов. Это были превентивные меры после кибератаки на сетевую инфраструктуру компанию. В результате нападения пострадали предприятия в США, Великобритании, Бразилии, Индии и России, передает FiercePharma со ссылкой на ET Times.

«Мы ожидаем, что все услуги будут запущены в течение 24 часов, и мы не предвидим какого-либо серьезного воздействия на нашу деятельность из-за этого инцидента», – говорится в заявлении директора по информационным технологиям компании Мукеша Рати.

Компания не уточнила, какая часть компьютерной системы компании была взломана и получили ли злоумышленники какие-либо значимые данные. Инцидент произошел в тот момент, когда компания готовилась ко второй фазе клинического испытания российской вакцины против коронавируса Sputnik V. На прошлой неделе индийские регулирующие органы одобрили проведение испытаний.

Чтобы начать исследования 3-й фазы на больших количествах испытуемых, необходимо получить данные по безопасности и иммуногенности у 100 человек во 2-й фазе. Индийские регулирующие органы ранее отклонили предложение Dr. Reddy’s о немедленном проведении 3-й фазы испытаний, отметив, что исследование 1–2 фазы в России проводилось на слишком малом числе пациентов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит Dr. Reddy’s 100 млн доз вакцины для распространения, после того как она будет одобрена регулирующими органами Индии.

Помимо Индии, «Спутник V» также проходит 3-ю фазу испытаний в России, Белоруссии, Венесуэле и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее стало известно, что РФПИ договорился о продаже более 270 млн доз «Спутник V» иностранным государствам. В их число входят Бразилия, Мексика, Казахстан, Узбекистан, Египет, Индия и Непал.

Николай Соколов

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