Walmart подала иск против Правительства США из-за угроз от Минюста

Компания Walmart подала иск в отношении Правительства США после угроз Министерства юстиции страны и Управления по борьбе с наркотиками (DEA) подать на нее в суд в связи с тем, что фармацевты Walmart заполняют рецепты на опиоидные препараты. Фирма опровергает все обвинения, заявляя, что судить следует DEA, которое выдает лицензии врачам, выписывающим рецепты на опиоиды.

Компания Walmart, управляющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли, в том числе более чем 5000 аптеками, подала иск против Правительства США, пытаясь добиться прояснения ситуации с привлечением к уголовной ответственности ее фармацевтических работников, выдававших рецепты на опиоидные препараты.

Судебный иск был подан в ответ на угрозы Министерства юстиции США и Управления по борьбе с наркотиками (DEA) подать в суд на Walmart, которые утверждают, что фармацевтические работники должны были отказаться заполнять выписанные рецепты на лекарственные средства, содержащие опиоиды. В свою очередь, компания заявляет, что власти страны требуют соблюдать «неписаные правила», ведь закон о контролируемых веществах США (в соответствии с ним регулируются производство, импорт, хранение, использование и распространение определенных веществ) не требует от фармацевтов пересматривать лицензированный рецепт, выписанный врачом.

Если фармацевт отказывается заполнить рецепт, выписанный врачом, имеющим лицензию DEA, из-за его опасений относительно суждения врача, этой может привести к потере им лицензии на фармацевтическую деятельность, так как фармацевт будет принимать решение без наличия у него медицинской лицензии или знания анамнеза пациента.

Тем не менее Walmart подчеркивает в своем иске, что фармацевты компании отказывались заполнять сотни тысяч рецептов на опиоиды, и фирма даже запретила отдельным врачам предоставлять рецепты на опиоидные препараты в своей сети аптек на заполнение. Вследствие этого на фармацевтов организации даже были заведены судебные дела за вмешательство в медицинскую практику.

Пресс-секретари обоих государственных ведомств никак не прокомментировали судебное разбирательство.

Walmart в своей жалобе заявляет, что DEA, а не фармацевты, должно нести ответственность за причастность к опиоидному кризису, поскольку именно Управление по борьбе с наркотиками выдает лицензию врачам, которые назначают опиоиды.

Расследование в отношении аптечной сети Walmart ведется с 2016 года. Однако в августе 2018 года Министерство юстиции США прекратило судебное дело с участием компании.

2020 год изобилует судебными делами против фармацевтических компаний, обвиняющихся в способствовании опиоидной эпидемии в США. Такие фирмы, как Johnson & Johnson, Mallinckrodt и Purdue Pharma, обязались выплатить многомиллиардные штрафы. Судебное денежное взыскание в отношении последней было признано самым крупным в истории фармацевтики.

Опиоидный кризис известен в США на протяжении уже более 20 лет. Зависимость от опиоидных препаратов унесла жизни около 450 тыс. американцев с 1999 по 2017 годы.

Владимир Заболотских

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