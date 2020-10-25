Перу отказалось от сделки с AstraZeneca по закупке вакцины от COVID-19

Правительство Перу отказалось подписывать соглашение с британской компанией AstraZeneca о закупке вакцины против коронавируса, мотивируя это тем, что не было предоставлено достаточно данных о проведенных исследованиях, а также компания предложила минимальные объемы доз препарата.

Премьер-министр страны Вальтер Мартос (Walter Martos) заявил на пресс-конференции, что правительство запросило у AstraZeneca данные исследований вакцины, однако компания не предоставила эту информацию. При этом он добавил, что AstraZeneca предлагала «очень малое количество вакцин по сравнению с другими фирмами, которые предлагают большее количество по более низким ценам».

Ранее AstraZeneca планировала провести клинические испытания в Перу, несмотря на снижение с сентября новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Перу Пилар Маццетти (Pilar Mazzetti) уточнил, что было проведено межведомственное совещание, в рамках которого все участники комиссии, принимающей решение о закупке вакцин, согласились с тем, что подписать данное соглашение не представляется возможным. Министр подчеркнул, что оксфордскими исследователями, разрабатывающими вакцину совместно с AstraZeneca, в рамках клинических испытаний зафиксировано уже два случая миелита, плюс к этому зарегистрирована смерть добровольца в Бразилии, хотя так и не была предоставлена информация от чего это произошло.

Маццетти еще раз напомнил, что вакцинация против коронавируса не является обязательной и население будет само решать, ставить им прививку или нет.

При этом он сказал, что регистрация вакцины будет ограничена одним годом, поскольку если за это время будут продемонстрированы её невысокая эффективность и небольшой уровень безопасности, то регистрационные документы будут отозваны.

gmpnews