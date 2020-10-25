Исследование: в 2019 году недостаток тест-полосок для больных диабетом наблюдался во всех регионах

Обеспеченность тест-полосками для пациентов с сахарным диабетом в среднем по России ниже, чем в клинических рекомендациях Минздрава РФ. Об этом говорится в исследовании экспертов секции «Медицина и фармацевтика» Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Обеспеченность тест-полосками для пациентов с сахарным диабетом в среднем по России ниже, чем в клинических рекомендациях Минздрава РФ. Об этом говорится в исследовании экспертов секции «Медицина и фармацевтика» Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Тезисы исследования на заседании Совета 23 октября представил руководитель секции Петр Родионов. Анализ, основанный на данных Росздравнадзора за 2019 год, выявил, что ни в одном регионе не выполняются нормативы по количеству измерений глюкозы в крови.

Средняя частота измерения глюкозы в сутки для ребенка с сахарным диабетом (СД) 1-го типа составляет 2,8 тест-полоски вместо установленных клинрекомендациями 6–10 измерений, для взрослого пациента с СД 1-го типа – менее одной тест-полоски при нормативе 4 измерения, для взрослых больных с СД 2-го типа – 0,13 вместо 1–4 измерений в сутки.

Доля обеспечения тест-полосками населения в 2019 году находится «на крайне низком уровне». Взрослые пациенты с СД 1-го типа, имеющие статус инвалида, обеспечиваются тест-полосками лишь в 29% случаев, взрослые с СД 2-го типа, получающие тест-полоски по региональной льготе (в соответствии с постановлением Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года), получают средства самоконтроля только в 25% случаев. При этом обеспеченность полосками детей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа составляет до 75% в случае наличия статуса «инвалид» и в 49% по региональной льготе.

По данным Росздравнадзора, лидерами по количеству тест-полосок в сутки на одного пациента в 2019 году были Москва, Архангельская область, Республика Крым, а самая низкая обеспеченность средствами самоконтроля наблюдается в Новгородской области, Карачаево-Черкесской Республике, Приморском крае и Костромской области.

Эксперты предложили проработать необходимость выделения дополнительных средств из федбюджета на обеспечение средствами самоконтроля «в полном объеме в соответствии с клиническими рекомендациями», а также организовать проведение ежегодного мониторинга обеспечения диагностическими средствами граждан с сахарным диабетом 1-го типа.

Согласно информации вице-премьера РФ и председателя попечительского совета Татьяны Голиковой, по сравнению с началом 2019 года, на начало 2020-го численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла среди взрослых на 4,7% – до 5,1 млн заболевших, среди детей на 5,3% – до 48,8 тысячи человек. Рост заболеваемости, считает Голикова, говорит об улучшении диагностики диабета.

В феврале 2019 года Минздрав РФ предлагал софинансировать обеспечение льготников медизделиями, в том числе тест-полосками, за счет резервов правительства. Согласно предложенным нововведениям, формирование перечней медицинских изделий, имплантируемых пациентам за счет программы государственных гарантий медпомощи, должно было осуществляться исходя не только из объемов федерального финансирования, заложенного в программу госгарантий, но и дополнительных межбюджетных трансфертов, выделяемых регионам РФ из резервного фонда правительства на обеспечение льготников.

В 2018 году, по данным компаний Lifescan и Intelli Group, объем государственных закупок тест-полосок в натуральном выражении достиг 6,135 тысячи упаковок, а в денежном – 3,776 млн рублей.

Фото: polevskoy.ru

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