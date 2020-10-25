«Верофарм» возобновит выпуск винкристина

В Минздраве РФ сообщили, что ведомством были внесены изменения в регистрационное удостоверение онкогематологического препарата винкристина, упакованного ОАО «Верофарм». Это позволит предприятию уже с 23 октября возобновить производство. Ранее на дефицит лекарства пожаловались сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера. В Минздраве РФ сообщили, что ведомством были внесены изменения в регистрационное удостоверение онкогематологического препарата винкристина, упакованного ОАО «Верофарм». Это позволит предприятию уже с 23 октября возобновить производство. Ранее на дефицит лекарства пожаловались сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера.

Запись о переоформлении регудостоверения, согласно Госреестру лекарственных средств (ГРЛС), появилась вечером 22 октября.

Согласно сообщению Минздрава, «Верофарм» начнет розлив препарата в объеме 27 тысяч упаковок. Ввод в гражданский оборот планируется до середины ноября 2020 года. «Запуск производства позволит снизить имеющийся дефицит противоопухолевого препарата», – считают в Минздраве.

Ранее на дефицит лекарства пожаловались сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера. В петиции, собравшей к 23 октября почти 4,1 тысячи подписей, говорилось, что производство винкристина было остановлено и «Верофармом», и филиалом «Наукопрофи» НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Единственный иностранный производитель – израильская фармкомпания Teva – еще в 2019 году отозвала с российского рынка несколько своих дженериков, в том числе «Винкристин-Тева», из-за действия правила «Третий лишний». Единственный вариант для родителей пациентов – закупать препарат самостоятельно за границей.

В НМИЦ уточнили, что «Наукопрофи» еще в июле нынешнего года выпустил весь плановый объем препарата Винкристин Ронц. Также в медцентре добавили, что активная фармсубстанция для дополнительного производства препарата уже поступила, а выпуск намечен на 23 октября. Планируется закрыть потребность в винкристине по всей стране до второго квартала 2021 года, рассказали в НМИЦ.

По оценкам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, примерная годовая потребность в препарате составляет 160–200 тысяч флаконов.

Ранее детские онкогематологи также жаловались на качество и других отечественных дженериков.

Фото: products.veropharm.ru

vademec