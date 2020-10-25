Отчет EMA по ветеринарным антибиотикам: продажи полимиксинов снизились на 70%

Ежегодный отчет о Европейском надзоре за потреблением антибиотиков в ветеринарии (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption — ESVAC), публикуемый Европейским агентством по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA), показывает, что европейские страны продолжают сокращать использование антибиотиков в животноводстве. Общий объем продаж антибиотиков для применения в ветеринарии в европейских странах снизился более чем на 34% в период с 2011 по 2018 годы.

Кроме того, общий объем продаж некоторых антимикробных препаратов для применения в ветеринарии, относящихся к классам антибиотиков, которые считаются критически важными для медицинского применения, заметно снизился в период с 2011 по 2018 годы. К этим классам относятся антибиотики, используемые для лечения серьезных инфекций у человека, вызванных бактериями, устойчивыми к большинству других антибиотиков. Продажи цефалоспоринов третьего и четвертого поколения снизились на 24%, полимиксинов — на 70%, фторхинолонов — на 4%, а продажи других хинолонов — на 74%. В соответствии с классификацией Специальной экспертной группы по противомикробным препаратам (Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group — AMEG), применение этих антибиотиков у животных должно быть ограничено с целью снижения риска для здоровья населения.

«Неуклонное снижение продаж ветеринарных антибиотиков в течение десяти лет показывает, что Европа находится на правильном пути в борьбе с антимикробной резистентностью, — сказал Иво Классен (Ivo Claassen), глава подразделения ветеринарных препаратов EMA. — Руководство Евросоюза и национальные кампании, пропагандирующие разумное использование антибиотиков у животных дают положительный эффект».

В отчете ESVAC представлены данные из 30 стран Европейского экономического пространства и Швейцарии, т.е. всего 31 страна предоставила информацию о продажах антибиотиков для применения в ветеринарии.

С момента своего создания проект ESVAC координировал и поддерживал европейские страны в создании системы сбора стандартизированных и унифицированных данных о продажах ветеринарных антибиотиков и способствовал повышению качества этих данных. Информация о продажах ветеринарных антибиотиков использовалась для многочисленных оценок риска и научных заключений по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам.

По состоянию на этот год, по каждой из представленных стран имеется отдельный раздел для лучшего освещения изменений в продажах по классам антибиотиков, а также дается интерпретация данных по странам. Некоторые страны описали свои основные мероприятия по борьбе с резистентностью к антибиотикам и то, как эти мероприятия способствовали наблюдаемым изменениям в продажах в их странах. Эти меры включают в себя:

действия по снижению распространенности резистентности к противомикробным препаратам,

кампании по осторожному использованию антибиотиков у животных,

целевые показатели продаж,

ограничения на использование некоторых антимикробных препаратов у животных, которые потом идут на изготовление продуктов питания и

меры по контролю за назначением антибиотиков животным.

Проект ESVAC был запущен ЕМА в апреле 2010 года по просьбе Европейской Комиссии для разработки согласованного подхода к сбору и представлению данных от стран-членов ЕС об использовании антибиотиков у животных. Отчет ESVAC публикуется ежегодно и используется в качестве справочного материала и руководства для ученых, ветеринаров и других специалистов в области здравоохранения, экспертов по оценке рисков и разрабатывающих курс развития в государствах-членах ЕС.

gmpnews