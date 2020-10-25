«Фармстандарт» получил право производить препараты «Совальди», «Эпклюза» и «Биктарви»

Фармацевтическая компания Gilead Sciences объявляет о заключении с АО «Фармстандарт» соглашения, по которому российскому партнеру предоставлена исключительная лицензия на право производства и использования на российском рынке охраняемых патентами изобретений, благодаря которым на рынке появились такие инновационные препараты как Совальди® (софосбувир), Эпклюза® (велпатасвир + софосбувир) для лечения гепатита С и Биктарви® (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин) для лечения ВИЧ.

В соответствии с соглашением компания Фармстандарт на 10 лет получила исключительные права, связанные с производством, перевозкой, хранением и реализацией готовых лекарственных форм (ГЛФ) препаратов в России. Gilead продолжит оказывать стратегическую поддержку в научной и медицинской сферах, а также выполнять требования в области фармаконадзора, чтобы обеспечить пациентам доступ к инновационным препаратам для терапии ВИЧ и гепатита С. В настоящий момент партнеры приступают к трансферу технологий производства ГЛФ данных препаратов.

Компании объявили о расширении партнерства в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в России в сентябре 2019 года и теперь приступают к реализации намерений. Помимо организации производства ГЛФ Совальди®, Эпклюза® и Биктарви® на мощностях компании Фармстандарт партнеры договорились о начале процесса локализации препаратов Генвоя® (терапия ВИЧ), Вемлиди® и Гарвони® (терапия гепатита В и С соответственно).

«Повышение доступности инновационных лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний в России – стратегия, над которой мы работаем уже несколько лет. Сегодня мы делаем значительный шаг в реализации своего стратегического плана, предоставляя партнеру исключительную лицензию на три наиболее приоритетных препарата, входящих в наш российский портфель. Реализация партнерства с компанией Фармстандарт расширяет доступность эффективной терапии ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С», — сказал Игорь Рукавишников, генеральный директор Gilead Россия.

«Локализация производства социально значимых препаратов имеет для нас особое значение. Наши усилия направлены на обеспечение потребностей пациентов в необходимой и доступной лекарственной терапии. И мы рады, что имеем возможности для реализации партнерства с Gilead, столь важного для российского здравоохранения. Углубляя локализацию и расширяя партнерство, мы делаем инновационные решения ближе к системе лекарственного обеспечения и пациентам», — прокомментировал Григорий Потапов, генеральный директор АО «Фармстандарт».

gmpnews