Рост заболеваемости COVID-19 привел к увеличению спроса на вакцину от пневмонии

В Европе из-за резкого роста количества инфицированных новой коронавирусной инфекцией, большое количество людей, стремясь обезопасить себя от тяжелых последствий заболеваний легких, выстраиваются в очередь дабы получить прививку от бактериальной пневмонии, что приводит в некоторых европейских странах к острой нехватке пневмококковой вакцины от компании Merck & Co, известной за пределами США и Канады как MSD.

Как говорят в компании, спрос на вакцину Pneumovax 23, которая используется для профилактики пневмококковых инфекций, достиг рекордных отметок во всем мире.

Несмотря на то, что в мире более 40 компаний проводят клинические испытания своих вакцин от COVID-19, на Западе пока ещё ни одна из вакцин не получила официального одобрения для использования, поэтому врачи вынуждены ставить прививки от пневмонии большему количеству людей, чем когда-либо, в качестве профилактической меры.

Профилактика пневмококковой инфекции – это крупнейший по стоимости сегмент рынка вакцин. В 2019 году он достиг около $7 млрд, главными конкурентами здесь выступают компании Pfizer, MSD и GlaxoSmithKline (GSK).

Вакцина Prevenar 13 компании Pfizer является лидером на мировом рынке. В 2019 году её продажи составили $5,8 млрд. Препарат используется как для младенцев, так и для пожилых людей, однако он действует на меньшее количество штаммов нежели препарат от компании MSD. Вакцина Synflorix от GSK предназначена только для детей.

«Во время стремительно развивающейся ситуации с COVID-19 возросло внимание к вакцинации пожилых, и мы наблюдаем беспрецедентный всплеск спроса на Pneumovax 23 во всем мире», — заявил представитель MSD агентству Reuters.

Мировые продажи Pneumovax 23 во втором квартале текущего года более чем удвоились и достигли $96 млн, хотя продажи на рынке США существенно снизились, такие цифры приводятся в ежеквартальном отчете компании.

MSD стремится произвести как можно больше необходимого в данный момент препарата, однако на некоторых рынках спрос опережает предложение, добавили в компании.

На исходе поставки в Германию, Италию, Бельгию, Ирландию и Австрию, таковы данные фармацевтических агентств, контролирующих поставки препарата.

В некоторых европейских городах уже и запасы вакцины против сезонного гриппа находятся на низком уровне, поскольку боязнь «двойной эпидемии» заставляет людей обращаться ко всем возможным мерам профилактики.

Итальянское агентство по продаже лекарств уже внесло вакцину Pneumovax 23 в список дефицитных и разрешило аптекам закупать препараты, одобренные по специальной схеме получения разрешения на продажу, за рубежом.

Ирландское агентство по регулированию товаров медицинского назначения разместило на своём интернет-ресурсе информацию, что неожиданный рост спроса с марта месяца вызвал дефицит препарата и в данный момент затрагивает несколько стран.

Бельгийский регулятор также сообщает, что пандемия COVID-19 привела к глобальному росту спроса на Pneumovax 23.

«Запасы этой вакцины в Бельгии в настоящее время весьма ограничены», — говорят в ведомстве. Остались ещё некоторые запасы на случай чрезвычайной ситуации, но они зарезервированы для младенцев и пожилых людей с ослабленной иммунной системой или людей, подверженных особому риску заболевания легких.

В разных странах пытаются решать вопрос ограниченных запасов препарата по-разному, так в Германии подняли минимальный возраст для использования вакцины среди пожилых людей с 60 до 70 лет. При этом эксперты предупреждают, что Pneumovax 23, с более широким охватом, не следует заменять вакцинами с более узким набором штаммов. В апреле Германии даже пришлось временно импортировать партии Pneumovax 23, первоначально выпущенных для Японии.

gmpnews