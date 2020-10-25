Roche и Atea Pharma объявили о разработке перорального препарата для лечения COVID-19

Компании Roche («Рош») и Atea Pharmaceuticals, Inc. объявили об объединении усилий в борьбе с COVID-19 с целью разработки, производства и обеспечении доступности по всему миру исследуемого перорального препарата прямого противовирусного действия (ППД) AT-527. Механизм действия AT-527 заключается в блокаде вирусной РНК-полимеразы — фермента, необходимого для репликации вируса; в настоящее время препарат изучается в клиническом исследовании II фазы у госпитализированных пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. В клиническом исследовании III фазы, начало которого ожидается в первом квартале 2021 года, будет изучаться потенциальное применение препарата у амбулаторных пациентов. Кроме того, AT-527 может рассматриваться как препарат для применения с целью постконтактной профилактики заболевания.

AT-527, являясь потенциальным препаратом для перорального применения у госпитализированных пациентов, также может стать первым лекарством для пероральной терапии амбулаторных пациентов с COVID-19. Кроме того, процесс производства низкомолекулярных препаратов ППД, потребность в которых высока, позволяет производить их в больших количествах. В случае успешной разработки AT-527 может способствовать раннему началу лечения, уменьшению прогрессирования инфекции, а также снижению общей нагрузки на системы здравоохранения.

Задача сотрудничества состоит в ускорении клинической разработки и производства препарата AT-527, в изучении его безопасности и эффективности, а также в предоставлении как можно более быстрого доступа к этому потенциальному методу терапии для пациентов по всему миру. Если безопасность и эффективность AT-527 будут доказаны в клинических исследованиях, и препарат получит одобрение регуляторных органов, компания Atea будет отвечать за его дистрибуцию в США, имея возможность обратиться за помощью к компании Genentech, а компания «Рош» будет отвечать за дистрибуцию препарата за пределами США.

«Для преодоления существующих сложностей в борьбе с COVID-19 нужны множественные линии обороны. Мы надеемся, что объединение усилий с компанией Atea позволит нам предложить дополнительный метод лечения госпитализированных и амбулаторных пациентов с COVID-19, для снижения нагрузки на лечебные учреждения в условиях глобальной пандемии, — заявил Билл Андерсон, исполнительный директор фармацевтического подразделения «Рош». — Путем совместной разработки и организации масштабируемого производства препарата AT-527 мы надеемся обеспечить доступность этого метода терапии для максимально большого числа людей во всем мире».

«Компания «Рош» разделяет наше стремление к разработке инновационных препаратов для решения сложных и приоритетных медицинских вызовов. Пандемия COVID-19 наглядно показала, что необходимы новые пероральные противовирусные препараты для лечения этого вирусного заболевания, характеризуемого высокой контагиозностью и часто приводящего к смертельным исходам, — отметил Жан-Пьер Соммадосси, исполнительный директор и основатель компании Atea Pharmaceuticals. — Предположительно препарат AT-527 будет идеально подходить для борьбы с COVID-19, поскольку он ингибирует вирусную репликацию, нарушая функцию вирусной РНК-полимеразы — ключевого компонента репликационного аппарата РНК-содержащих вирусов. Важно отметить, что производство нашего низкомолекулярного препарата прямого противовирусного действия легко масштабируется и позволяет производить необходимые объемы AT-527 достаточно быстро».

gmpnews