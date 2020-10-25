Аналитики фиксируют сокращение натурального объема импорта готовых ЛП в Россию

Согласно информации, представляемой аналитической компанией RNC Pharma®, суммарный объём импорта готовых лекарственных препаратов (ЛП) в Россию по итогам 1-3 кв. 2020 г. составил 359,3 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Это на 22% меньше, чем фиксировалось по итогам аналогичного периода 2019 г. если проводить расчёты в российской валюте. Денежные объёмы поставок in-bulk в нашу страну напротив выросли, здесь с начала года фиксируем прирост отгрузок на уровне 9%.

Несмотря на разнонаправленную динамику по готовым формам и in-bulk в денежном выражении, натуральные поставки за первые 9 месяцев текущего года по обеим группам дружно уходят в минус. За период в Россию было отгружено 876,4 млн упак. ЛП, здесь фиксируем -37%, или -33%, если проводить расчёты в минимальных единицах дозирования (МЕД), речь идёт о поставках 17,5 млрд МЕД. Поставки нерасфасованных препаратов за период сократились на 37% в МЕД, всего с начала года в Россию было отгружено 1,65 млрд минимальных единиц.

Показатели сентября в отношении готовых форм фактически полностью повторяли общую тенденцию за 1-3 кв. 2020 г. Здесь третий месяц подряд фиксируем спад (-30%), последний раз активность поставок выходила в плюс по итогам июня – производители готовились к запуску маркировки и формировали запасы товара. Причём к сентябрю показатели долгосрочной динамики даже в некотором смысле улучшились, в июле 2020 г. мы фиксировали -64%, а в августе -58%. Поставщики нерасфасованных препаратов в сентябре напротив сокращали свою активность, здесь относительно аналогичного месяца 2019 г. рублёвая динамика достигла -31%, вообще сегмент in-bulk показывает рост в основном благодаря активной работе импортёров на периоде с мая по июль 2020 г.

Из 280 корпораций-производителей готовых ЛП, чья продукция по итогам 1-3 кв. 2020 г. импортировалась в Россию, только 93 компании демонстрировали рост отгрузок в рублях. Из числа топовых игроков (в рамках двадцатки) максимальной динамикой может похвастаться разве что «Биоген Айдек», за год здесь зафиксирован рост в 3,2 раза. В основном за счёт отгрузок препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза. А вот абсолютный рекорд поставила немецкая «ТАД Фарма», компания нарастила поставки в Россию в 985 раз, впрочем, даже несмотря на столь серьёзный рост, производитель пока может претендовать только на место в рамках ТОР-150 с точки зрения рублёвого объёма импорта. Поставлялось всего три наименования, максимальный вклад в динамику обеспечил Клопидогрел.

Что касается поставщиков in-bulk, то здесь в рамках топ-20 было уже три игрока, продемонстрировавших за период кратные темпы роста. Максимальной динамикой характеризовались поставки «Астеллас Фарма» (в 3,2 раза) и «Аспен» (в 3,1 раза). В первом случае речь шла о поставках 5-ти препаратов, но максимальный вклад в динамику обеспечил Флемоксин Солютаб, препарат уже не первый раз становится героем наших обзоров. «Аспен» отгружал 4 позиции, здесь динамику определял Фраксипарин – упаковка препарата локализована на мощностях «Нанолек» в Кировской области. Так же в контексте анализа нерасфасованных препаратов достойна упоминания компания «Гилеад Сайенсиз» — за год рублёвые объёмы поставок нерасфасованных препаратов выросли в 2,2 раза, рост в основном обеспечил противовирусный препарат Эпклюза. Упаковку продукта осуществляет «Фармстандарт» на своём курском предприятии.

gmpnews