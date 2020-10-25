Александр Кузин назначен гендиректором ПАО «Аптечная сеть 36,6»

В ПАО «Аптечная сеть 36,6» сменился генеральный директор. Владимир Нестеренко, возглавлявший компанию с апреля 2018 года, подал заявление об уходе по собственному желанию. На его место назначен Александр Кузин, ранее управлявший розничным подразделением группы.

Кадровые изменения были одобрены Советом директоров 22 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе компании. Они вступили в силу сегодня. Владимир Нестеренко сохранит свое место в Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Нестеренко руководил « Аптечной сетью 36,6» с апреля 2018 года. В 2019 году команда Нестеренко снизила убыток по МСФО в 2,6 раза. Капитализация компании за этот период выросла почти в 8 раз.

По итогам первых шести месяцев убыток ПАО «Аптечная сеть 36,6» составил 2,4 млрд руб. Это меньше, чем убыток компании за аналогичный период 2019 года, тогда показатель составил 3,8 млрд руб.

За прошедший год розничное подразделение расширило свое присутствие и вышло в четыре новых субъекта России, упрочив свои позиции в Северо-Западном округе. Группа компаний впервые вышла на бюджетный рынок.

Александр Кузин присоединился к команде ПАО «Аптечная сеть 36,6» год назад. До этого момента он возглавлял «НоваМедику». Под его руководством компания приступила к созданию собственных препаратов, открыла R&D-центр, стала стратегическим партнером Pfizer и в рамках этого партнерства начала строительство завода в Калужской области. До 2009 года Кузин был первым заместителем генерального директора аптечной сети «Ригла».

Ольга Коберник

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