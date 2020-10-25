ПФК «Обновление» планирует инвестировать 1 млрд рублей в расширение производства

Со второго квартала 2021 года АО ПФК «Обновление» начнет строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок, об этом рассказал «Коммерсанту» генеральный директор компании Владлен Калустов.

К лету на предприятии запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тыс. паллетомест. Объем инвестиций составит более 1 млрд руб. Планируется, что общая мощность производства в результате реализации этих проектов превысит 250 млн упаковок препаратов в год. Сейчас она составляет около 200 млн.

Как рассказал господин Калустов, до 2019 года компания специализировалась на наиболее продаваемых препаратах низкоценового сегмента — так называемых классических отечественных дженериках. «Это обеспечило узнаваемость бренда. Появились предпосылки к вводу более дорогостоящего ассортимента»,— объяснил он. По словам Владлена Калустова, в 2020 году ассортимент компании пополнился 60 новыми SKU, планы на 2021 год — еще 40–50 препаратов, в том числе за счет выхода в сегмент так называемых зарубежных дженериков средней ценовой категории (стоимостью более 100 руб.). «Если раньше мы выпускали в основном традиционные для лекарственного рынка препараты: цитрамон П, анальгин, дротаверин, бромгексин и подобные, то сейчас у нас появились такие препараты, как лоперамид, нимесулид, лоратадин, панкреатин. Из-за этого изменилась средняя стоимость выпускаемой упаковки: в прошлом году она была до 40 руб., а в этом — до 50 руб. в ценах производителя»,— рассказал он изданию.

Компания рассчитывает, что за счет выпуска зарубежных дженериков и роста вторичных продаж в упаковках (sell in) на 10% — до 155 млн упаковок в год — выручка в этом году увеличится до 7 млрд руб. (+37% к прошлому году).

«Конкурентная среда сумасшедшая, работает больше тысячи производителей, сотни иностранных. Конечно, их теснить — дело не самое простое, но нам это удается»,— сказал глава компании. По его данным, в России ежегодно производят более 3 млрд упаковок лекарственных средств и почти каждую 20-ю из них (около 5%) — компания «ПФК «Обновление»». По словам господина Калустова, «Обновление» стремится в течение трех лет достичь 15% доли рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия, потеснив как отечественных, так и зарубежных производителей лекарственных препаратов.

gmpnews