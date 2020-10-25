В первом чтении принят законопроект о порядке проверки вспомогательных веществ

Регистрацию воспроизведённых лекарств в России могут упростить. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Как отметила заместитель главы Минздрава Наталья Хорова, целью данного законопроекта является гармонизация отечественного законодательства с правом ЕАЭС.

В частности, согласно законопроекту, Минздрав освобождается от полномочий по утверждению порядка проверки вспомогательных веществ в составе воспроизведённых лекарств, призванной доказать, что данные вещества не влияют на безопасность и эффективность препаратов.

«Это делается в связи с тем, что правом ЕАЭС предусмотрены нормы, определяющие порядок проведения таких исследований в рамках экспертизы лекарственных препаратов при рассмотрении вопроса об их государственной регистрации», — пояснила Наталья Хорова.

Как уточнил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, данный законопроект относится к блоку инициатив, призванных упростить процедуру регистрации воспроизведённых лекарств.

gmpnews