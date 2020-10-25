В Казахстане из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок лекарств и медизделий

По поручению президента Казахстана правоохранительными органами проведена работа по пресечению спекуляции и незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-2019.

По информации интернет-портала akorda.kz, в Казахстане выявлено порядка 1 тысячи фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата «Арбидол» в два раза превышала его предельную стоимость. Вместо утвержденных 2 312 тенге (411 руб.) он продавался за 5 000 тенге (890 руб.).

Установлено более 300 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек, при отсутствии лицензии и сертификатов безопасности. Так, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований препаратов на 44 млн тенге (7,83 млн руб.) по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую деятельность.

Всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму свыше 230 млн тенге (40,96 млн руб.). По выявленным фактам нарушений законности ведется 3 досудебных производства, к административной ответственности привлечено 1 183 лица.

В свою очередь министерством здравоохранения прорабатывается вопрос дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли.

Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле Аппарата Совета Безопасности.

gmpnews