«Росатом» впервые поставил радиоизотоп лютеций-177 в медучреждение Европы

АО «В/О «Изотоп» (предприятие Госкорпорации «Росатом», поставщик изотопной продукции) осуществило поставку радиоизотопа лютеция-177 в Италию, в адрес одного из ведущих медицинских учреждений региона Апулия — Консорциума больниц и университетов Policlinico di Bari. Цель — оценка качества лютеция-177, а также подтверждение устойчивости цепочки поставки и ее соответствие европейским стандартам и положениям ЕВРАТОМА.



Поставка стала возможной благодаря подписанному в ноябре 2019 года меморандуму о взаимопонимании между компаниями Росатома — АО «В/О «Изотоп» и АО «Русатом Хэлскеа» — и администрацией региона Апулия (Италия).

Радиоизотоп лютеций-177 на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных в терапии ряда онкологических заболеваний, таких как: нейроэндокринные опухоли, рак предстательной железы, рак щитовидной железы и др. На сегодняшний день Госкорпорация «Росатом» входит в тройку крупнейших мировых производителей радиоизотопа лютеция-177. Подготовленный по результатам оценки качества отчет Policlinico di Bari подтверждает, что лютеций-177, поставленный АО «В/О «Изотоп», отвечает всем необходимым требованиям европейского законодательства и фармакопеи (в частности, EU GMP) и может быть использован для дальнейшего производства радиофармпрепарата.

«В этом году пандемия, связанная с COVID-19, отчетливо показала всему миру важность международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Мы считаем, что в настоящее время активная кооперация стран, обладающих собственными уникальными компетенциями в области разработки технологий ядерной медицины, в перспективе позволит создать максимально эффективные инструменты борьбы с онкологией», — прокомментировал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, логистика лютеция-177 реализована по изначально запланированному маршруту. Наработанный на базе Института реакторных материалов в Свердловской области лютеций-177, был направлен в адрес европейской площадки с целью финальной переработки продукта и выпуска по требованиям международного стандарта GMP (Good Manufacturing Practice), после чего доставлен в Policlinico di Bari. Таким образом, лютеций-177 преодолел более 5000 км, достигнув конечного пункта назначения.

«Поставка лютеция-177 в поликлинику Бари с целью оценки качества — пример приверженности сторон международной повестке в области устойчивого развития. Во-первых, качество исходного материала оказывает непосредственное влияние на процесс производства радиофармпрепарата и, как следствие, на его эффективность. Во-вторых, обеспечение устойчивости цепочки поставок жизненно важной продукции, к которой в том числе относятся медицинские изотопы и радиофармпрепараты, является безусловным приоритетом, когда речь идет о жизни пациентов», — отметил генеральный директор АО «В/О «Изотоп» Максим Кушнарев.

Сейчас линейка сырьевых изотопов медицинского назначения, производимая предприятиями изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом», поставляется на европейский рынок исключительно в адрес компаний-производителей радиофармпрепаратов, которые в дальнейшем самостоятельно реализуют готовую продукцию на территории Европы. Поставка лютеция-177 в Италию открывает для Госкорпорации «Росатом» новые возможности в сфере развития компетенций в области производства и расширения географии поставок радионуклидной продукции для ядерной медицины.

gmpnews