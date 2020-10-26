Stada первой среди фармкомпаний подписала договор о сотрудничестве с маркетплейсом Wildberries

Компания STADA стала первой фармацевтической компанией, которая заключила прямой контракт с маркетплейсом Wildberries. Производитель полагает, что это поможет сделать линейку его продуктов более доступной потребителям.

На сайте Wildberries доступны к продаже препараты мужского и женского здоровья, витамины и средства для орошения и промывания носа производства STADA. Это стало возможно благодаря подписанию соответствующего договора о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте производителя.

«Выстраивая партнерские отношения с новым для фармотрасли сегментом рынка — маркетплейсами, STADA обеспечивает представленность значимых брендов компании в целом на рынке электронной коммерции, — комментирует этот шаг коммерческий директор STADA в России и СНГ Игорь Бахметьев. — Это прекрасная возможность сделать наши лекарственные средства еще более доступными для пациентов».

Продажи STADA на сайте Wildberries демонстрируют стремительный рост, говорится в пресс-релизе.

В сентябре 2019 года интернет-ритейлер Wildberries наладил сотрудничество с фармдистрибьютором «Протек».

Екатерина Погонцева

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