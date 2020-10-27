Эксперты сообщили о нехватке онкологических препаратов в России

Почти три десятка базовых онкологических препаратов, составляющих основу протоколов лечения, отсутствуют сейчас на российском рынке или поставляются в недостаточном количестве. 27 российских благотворительных фондов и пациентских организаций сообщили об этом президенту Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и другим официальным лицам.

В открытом письме, опубликованном сегодня, говорится, что в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие. Такие данные собрали в 80% регионов специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии». Речь идет о недорогих лекарствах, которые составляют основу лечения онкобольных.

Производство этих препаратов резко сократилось в России в 2020 году. По данным аналитической компании RNC Pharma, этопозида за первые восемь месяцев производители выпустили в 20 раз меньше, чем в 2019 году, винкристина стало в четыре раза меньше, метотрексата – в два раза. Анализ госзакупок по этопозиду показывает, что в текущем году 75% заявок на этот препарат остались без предложения. Нет уверенности, что к концу года дефицит будет покрыт, указывают авторы письма.

В сентябре-октябре ситуация ухудшилась – компания «Верофарм», один из основных поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения более ста серийных партий противоопухолевых лекарств.

О серьезных проблемах с лекарствами профильные медицинские учреждения и пациентские организации сообщали и раньше. В частности, на совещании 24—25 января детские онкологи из 71 региона России отметили, что низкое качество доступных лекарств привело к снижению выживаемости больных. В феврале 142 детских онколога подписали письмо в Минздрав с просьбой наладить закупку качественных препаратов для детей. Однако меры, принятые правительством, оказались недостаточными и запоздалыми, указывают онкологи.

Чтобы ликвидировать острейший дефицит, руководителям страны необходимо принять экстренные меры, отмечают авторы письма. Среди таких мер – срочная централизованная госзакупка наиболее дефицитных препаратов, их распределение по клиникам. Врачи предлагают снять рыночные ограничения, препятствующие снабжению больниц онкологическими препаратами, и создать эффективную систему мониторинга поставок лекарств.

Если меры не будут приняты, нехватка лекарств приведет к гибели десятков тысяч людей, говорится в письме.

Фото: pixabay.com

Михаил Старков

pharmvestnik