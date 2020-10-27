Росздравнадзор заблокировал 218 сайтов по продаже лекарств

Росздравнадзор заблокировал 218 интернет-ресурсов, нелегально продающих лекарства. Критерии блокировки были утверждены ведомством 18 сентября — с тех пор количество заблокированных сайтов постоянно растет.

По состоянию на 23 октября Росздравнадзор заблокировал 218 сайтов, нелегально продающих лекарства онлайн. Часть из них не имела лицензии на осуществление фармдеятельности, сообщила служба на своем сайте.

Основными причинами блокировки стали: торговля незарегистрированными лекарственными средствами для медицинского применения (в том числе рецептурными), а также отсутствие как лицензии на осуществление фармдеятельности, так и разрешения на дистанционную торговлю.

Ранее «ФВ» писал о том, что за первые 6 дней после утверждения указа, определяющего критерии блокировки, ведомство заблокировало сайты 42 организаций. Тогда некоторые продавцы торговали препаратами для медикаментозного прерывания беременности.