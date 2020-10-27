Минпромторг разъяснил суть «уведомительного» режима маркировки

Аптеки смогут отпускать лекарства, уведомив систему маркировки, но не дожидаясь от нее подтверждения о получении этих сведений. Таким образом технические сбои в системе не должны будут отражаться на бесперебойном лекарственном обеспечении. Соответствующий проект изменений в Постановление Правительства РФ № 1556, которые в минувшую субботу анонсировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, готов.

Маркированные препараты в аптеках и медицинских организациях можно будет отпускать, не дожидаясь подтверждения о получении сведений от системы мониторинга движения лекарств. Достаточно будет просто направить их туда. Такие поправки предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 1556. Проект документа, который находится на стадии обсуждения, имеется в распоряжении «ФВ».

Если проект будет принят, то изменится и пункт 44 Постановления: можно будет «не подтверждать достоверность представляемых сведений при обороте лекарственных препаратов, вывод из оборота которых производится без использования контрольно-кассовой техники или регистраторов выбытия».

Это положение предлагается установить до 1 января 2021 года. И оно не будет распространяться на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Действие обсуждаемого постановления будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года, указано в документе.

Екатерина Погонцева

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