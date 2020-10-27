2ГИС зафиксировал резкий рост звонков в аптеки

Картографический сервис 2ГИС зафиксировал резкое увеличение количества звонков в аптеки — на минувшей неделе жители крупнейших городов России на 70% чаще звонили в аптеки, чем неделей раньше. Всплеск звонков уже сопоставим с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию.

2ГИС зафиксировал рост количества поисков аптек на картах и построений маршрутов к ним, но значительнее всего за минувшую неделю выросло количество звонков в аптеки — суммарно 70%. Их количество почти сравнялось с первой неделей апреля, сообщается на портале сервиса.

Среди 15 городов-миллионников наибольший прирост звонков в аптеки отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков в аптеки из 2ГИС выросло на 15% за неделю.

По данным 2ГИС, за последний месяц чаще всего звонившие интересовались «Арбидолом» (19,43%), «Азитромицином» (8,60%) и «Левофлоксацином» (6,06%).

Елена Сидорова

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