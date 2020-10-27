Сбои в системе маркировки не помешают работе больничных аптек Москвы и Нижегородской области

Технические сбои в системе мониторинга движения лекарственных препаратов не помешают работе больничных аптек Москвы и Нижегородской области. Благодаря внедрению программного продукта при приемке товара в единой облачной системе будут формироваться документы-черновики приемки и выбытия.

Компания «Фарма Софт» отреагировала на сбои в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) новым программным решением для медорганизаций, который внедрен в Москве и Нижегородской области. Оно позволяет дублировать в облаке данные, которые ЛПУ должны подавать в систему мониторинга, и таким образом работать в штатном режиме даже в случае возникновения инцидентов в системе. Информация может быть отправлена в единую систему по мере восстановления ее работоспособности, сообщает пресс-служба компании.

Работники больничных аптек направили письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой разъяснить, будет ли распространяться «уведомительный режим» СМДЛП и на них (есть у «ФВ»).

«Внимание Минпромторга и Росздравнадзора обращено исключительно на розничный сегмент, хотя в России работает 2685 аптек медицинских организаций, – говорится в письме основателя профессионального сообщества работников больничных аптек «Больничная аптека | Аптека ЛПУ» Вадима Зубкова. – При этом их представители не привлекались к обсуждению введения нового уведомительного характера работы СМДЛ».

Сотрудники больничных аптек не понимают, как им действовать при сбоях, которые угрожают жизни пациентов стационаров, резюмирует автор послания.

Москва и Нижегородская область не стали дожидаться разъяснений и внедрили программное решение, которое должно позволить медицинским организациям выполнять свои функции в обычном режиме, несмотря на сбои. При приемке товара медорганизации в единой облачной системе формируют документ-черновик приемки без отправки в ФГИС МДЛП, а при необходимости выбытия – документ выбытия. Все коды маркировки сохраняются в документах информационной системы ЕМИАС «Маркировка» до успешного подтверждения операций в СМДЛП, сообщает разработчик.

После восстановления работоспособности системы сотрудник медорганизации может продолжить попытку отправки сохраненного ранее документа-уведомления, с соблюдением последовательности действий (приемка, расформирование, выдача в отделение) согласно требованиям товаропроводящей цепи, поясняет «Фарма Софт».

Внедрение программного продукта проводится централизованно на уровне субъекта в течение 30–45 рабочих дней.

Источник: «Фарма Софт»

Екатерина Погонцева

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