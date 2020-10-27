Росздравнадзор разработал порядок контроля работы по производству и техобслуживанию медтехники

Росздравнадзор определил сроки и последовательность административных процедур по проведению лицензионного контроля деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект «Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники». Об этом сообщается на портале regulation.gov.ru.

Документом устанавливаются сроки и последовательность административных процедур и порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росздравнадзора.

В документе приводятся перечни документов и информации, необходимых для осуществления госконтроля.

Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

Срок проведения каждой из проверок в отношении лицензиата, который осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению лицензиата, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

О проведении внеплановой проверки лицензиат уведомляется не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки любым доступным способом.

Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в Росздравнадзоре. В исключительных случаях руководитель Росздравнадзора, в который поступила жалоба, вправе продлить срок ее рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя.

Елена Сидорова

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