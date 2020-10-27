Опубликованы схемы амбулаторного лечения COVID-19

Минздрав РФ представил девятую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Документ включает лекарственные схемы для терапии COVID-19 в амбулаторных условиях с фавипиравиром.

«Отдельно приводятся рекомендации по организации долечивания пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных стационаров. При этом, в случае выписки на амбулаторное долечивание, пациенту должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе, дистанционное», — говорится в сообщении ведомства.

При легком течении предлагается применять три схемы –- с фавипиравиром, гидроксихлолрохином и умифеновиром (наряду с парацетамолом и интерферонами). При среднетяжелом течении без пневмонии в схемы добавляются ривароксабан, если есть риск тромбообразования, или апиксабан, а также «при появлении признаков бактериальной суперинфекции» различные антибиотики (азитромицин, или левофлоксацин и так далее). Если же есть пневмония, то предлагается на амбулаторном этапе дополнить схемы дексаметазоном или преднизолоном.

В амбулаторную схему лечения COVID-19 фавипиравир раньше всех включила мэрия Москвы. Как говорил мэр Сергей Собянин, для москвичей планируется приобрести Арепливир от «Промомеда» и Коронавир от «Р-Фарма»

С 1 октября препарат включен в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению COVID-19 при легких формах.

При этом авторы рекомендаций исключили беременность из списка обстоятельств, при которых пациент с положительным тестом на COVID-19подлежит обязательной госпитализации. Также не является таковым и наличие одного или двух признаков вне зависимости от высоты температур – частоты дыхательных движений более или равно 22 в минуту, сатурации менее 93%.

При легком течении заболевания и «наличии условий» могут амбулаторно лечиться и пациенты из группы риска – старше 65 лет, с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы.