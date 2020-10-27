Минфин РФ предлагает освободить от НДС части протезов и ортопедические стельки

Министерство финансов РФ намерено расширить льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) на составные части протезов, а также ортопедические стельки. Поправки предполагается внести в постановление Правительства №1042 от 30 сентября 2015 года, регламентирующее перечень МИ, освобожденных от уплаты НДС при ввозе и реализации в РФ. Министерство финансов РФ намерено расширить льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) на составные части протезов, а также ортопедические стельки. Поправки предполагается внести в постановление Правительства №1042 от 30 сентября 2015 года, регламентирующее перечень МИ, освобожденных от уплаты НДС при ввозе и реализации в РФ.

Ведомство предполагает расширить действие ПП №1042 на части протезов, в том числе узлов ортопедических изделий и отделочных косметических элементов под кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 32.50.23.110-114 и 32.50.23.119-120.

Помимо этого, Минфин намерен освободить от НДС при ввозе и продаже в России сложную и малосложную ортопедическую обувь для детей и взрослых и вкладные элементы для них – в том числе ортопедические стельки и полустельки, включив профильные коды ОКДП 2 с 32.50.22.154 по 32.50.22.157.

В июле 2020 года Правительство РФ обязало Минздрав, Минпромторг и Федеральную таможенную службу ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся НДС, в срок до 15 февраля проводя анализ применения перечня, а затем, при необходимости, вносить в кабинет министров предложения о его корректировке.

До этого, в марте 2020 года, Минздрав РФ предлагал проводить аудит медизделий и вносить поправки в ПП №1042 раз в три года.

Рынок протезов и ортопедических изделий в РФ в 2018 году оценивался в 30–38 млрд рублей. Крупнейшим поставщиком профильной продукции по госзаказу является Протезно-ортопедическое предприятие Минтруда РФ, ежегодно поставляющее продукцию на 7-8 млрд рублей .

Подробнее о коммерческом рынке ортопедических изделий в России – в специальном исследовании