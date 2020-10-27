Гендиректором «Аптечной сети 36,6» стал Александр Кузин

Владимир Нестеренко сообщил партнерам и коллегам о прекращении своих полномочий в качестве генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6». На эту должность назначен Александр Кузин. Владимир Нестеренко сообщил партнерам и коллегам о прекращении своих полномочий в качестве генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6». На эту должность назначен Александр Кузин.

Нестеренко останется в совете директоров и будет развивать новые направления, в том числе дистрибуцию. Должность гендиректора всей группы он занял в 2018 году, после ухода Полины Киселевой.

Кузин с 2019 года руководил розничным дивизионом сети (ООО «Аптека 36,6»). До этого с 2015 года был управляющим директором «РМИ Партнерс», которая руководит венчурным фондом «РоснаноМедИнвест» и ранее – проектом «НоваМедика», в 2017 году стал гендиректором компании.

Аптечная сеть «36,6» заняла 5-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первых шести месяцев 2020 года с выручкой 26,6 млрд рублей и 1,5 тысячами аптек. В конце августа акционеры утвердили размещение 1,6 млрд дополнительных акций, что позволит увеличить уставный капитал на 24% – до 8,3 млрд акций. С учетом рыночной стоимости одной акции компания таким образом может привлечь через допэмиссию до 21,8 млрд рублей.

Фото: novamedica.com

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