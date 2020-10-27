Bayer приобретает разработчика генной терапии Asklepios Bio за 4 млрд долларов

Немецкая компания Bayer AG объявила о приобретении биофармацевтической компании Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) со штаб-квартирой в США, специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве генной терапии в различных терапевтических областях. В портфель разработок компании AskBio входят экспериментальные разработки доклинической и клинической стадии для лечения нервно-мышечных заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Компании Bayer будут принадлежать полные права на платформу генной терапии AskBio, включая обширный портфель интеллектуальной собственности и компанию по контрактному производству (CDMO), закладывающую основу для будущих партнерских отношений в области генной терапии на основе аденоассоциированных вирусов (AAV). Данная сделка дополняет приобретение в 2019 г. компании BlueRock Therapeutics и консолидирует стремление Bayer создавать платформы с потенциалом сразу в нескольких терапевтических областях. В соответствии с условиями соглашения, Bayer выплатит аванс в размере $2 млрд, затем потенциальные промежуточные платежи могут составить до $2 млрд. Ожидается, что около 75% промежуточных платежей могут быть выплачены в течение следующих пяти лет, а оставшаяся сумма позднее.

Вернер Бауманн, председатель правления (генеральный директор) Bayer AG, сказал, «с этим приобретением компания Bayer значительно продвинулась в создании платформы клеточной и генной терапии, которая может быть в авангарде передовых научных достижений, способствуя профилактике и даже лечению заболеваний, вызванных дефектами генов, а также дальнейшему росту компании».

Платформа генной терапии AskBio включает в себя ведущий в отрасли процесс производства клеток и обширную библиотеку капсидов и промоторов AAV. Компания уже создала сотни запатентованных AAV капсидов и промоторов третьего поколения. Платформа представляет собой одну из самых передовых платформ генной терапии с обещанием также справиться с полигенетическими показаниями, таким образом, помогая большему количеству пациентов. Ведущие исследовательские программы AskBio, посвященные болезни Помпе, болезни Паркинсона и застойной сердечной недостаточности, в настоящее время находятся на ранних стадиях клинических разработок.

AskBio будет продолжать работать как независимая компания для сохранения предпринимательской культуры как основы для развития успешных инноваций, а вновь созданное подразделение Bayer CGT будет объединять деятельность Bayer в этой области, продвигаясь вперед, с целью создания инновационной экосистемы для партнеров-участников в рамках Bayer.

gmpnews