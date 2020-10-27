Правительство РФ внесло изменения в порядок ввоза и вывоза наркотических средств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление от 22.10.2020 № 1721 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 181 о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru 23 октября.

Изменения, которые приняты указанным постановлениям касаются решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения или сертификата. Если ранее уполномоченные органы принимали решение в течение 30 рабочих дней со дня представления заявления и копий документов, то теперь установлен срок — 15 рабочих дней.

Плюс к этому изменился пункт, относящийся к предоставляемым документам, которые прилагаются к заявлению:

«документ, подтверждающий полномочия руководителя или другого лица, подписавшего заявление, действовать от имени заявителя, — решение о назначении или об избрании руководителя или другого лица на должность. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, представляется также доверенность на право совершения действий от имени заявителя, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. Если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, представляется также документ, подтверждающий полномочия указанного лица ее подписывать».

Согласно вносимым изменениям, отсутствует выписка из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности.

gmpnews