Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca вызвала устойчивый иммунный ответ у пожилых людей

Вакцина от COVID-19, разрабатываемая совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, обеспечивает устойчивый иммунный ответ у пожилых людей — группы наивысшего риска, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Financial Times (FT).

Вакцина запускает выработку защитных антител и образование Т-клеток в старших возрастных группах, передает FT со ссылкой на двух людей, знакомых с испытанием. Тем самым исследователи получили еще один стимул, находясь в постоянном поиске доказательств того, что вакцина сможет избавить пожилых людей от серьезной болезни или даже смерти, спровоцированных новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

Ранее опубликованные результаты исследований показывали, что вакцина способствовала развитию усиленного иммунного ответа у группы здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, такие данные были основаны на так называемых иммунологических анализах крови.

Однако издание предупреждает, что даже положительные тесты иммуногенности не гарантируют того, что вакцина в конечном итоге окажется безопасной и эффективной для пожилых людей.

Вакцина-кандидат, получившая предварительное название AZD1222, была разработана Институтом Дженнера Оксфордского университета совместно с Оксфордской группой по изучению вакцин. При создании вакцины использовался дефектный по репликации вектор на основе ослабленного аденовируса, вызывающего инфекцию у шимпанзе, который содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2. После вакцинации данным препаратом происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на COVID-19 при возможном последующем заражении эти вирусом.

Компания AstraZeneca взяла на себя обязательства по решению задач масштабирования испытаний и производства вакцины AZD1222.

23 октября в компании сообщили, что регулятор США (FDA) разрешил возобновить клинические исследования вакцины в Соединенных Штатах, которые были приостановлены после зафиксированного серьезного заболевания одного из участников испытаний в Великобритании.

gmpnews