Импорт фармацевтических субстанций в Россию сокращается третий месяц подряд

По итогам 1-3 кв. 2020 г. общий объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию достиг 120,2 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Рублёвая динамика поставок относительно аналогичного периода 2019 г. зафиксирована на уровне 22%. Натуральный объём импорта фармацевтического сырья с начала текущего года достиг 10,9 тыс. тонн. Относительно прошлогодних результатов динамика так же довольно внушительная, здесь фиксируем +14%, передает аналитическая компания RNC Pharma®.

Высокая динамика за период в целом была обеспечена работой импортёров в январе, а так же на периоде с марта по июнь 2020 г., причём сначала наращивание объёмов поставок определялось влиянием эпидемии коронавирусной инфекции, а к середине лета в полный рост встала проблема запуска системы маркировки. Начиная с июля импорт АФИ в нашу страну начал сокращаться в денежном выражении, а с августа мы фиксируем и сокращение натуральных объёмов поставок. Собственно итоги сентября 2020 г. эту тенденцию в полной мере продолжили, относительно аналогичного периода 2019 г. поставки фармацевтического сырья сократились на 24% в рублях и на 8% в натуральном выражении (в тоннах).

По итогам 1-3 кв. 2020 г. и в денежном и в натуральном выражении лидирует Китай, но интересно даже не это, а то, что Поднебесная за прошедший год своё лидерство заметно укрепила – рублёвая динамика отгрузок АФИ в Россию выросла на 46%, это в 2 с лишним раза быстрее, чем в целом по рынку. Натуральные объёмы тоже опережают отраслевые, но отрыв здесь уже не кратный (19% против 14% по рынку в целом).

Это, однако, далеко не рекорд, в топ-30 стран-поставщиков с точки зрения денежного объёма поставок АФИ в нашу страну максимальный рост поставок зафиксирован по Мальте, здесь импорт увеличился в 26 раз (в рублях). Интересно, что динамику обеспечило всего одно наименование, антиэстроген фулвестрант. Весь объём закупал «Биокад», компания производит препарат Фазотикад на своём предприятии в Петрово-Дальнем.

Второй результат по итогам 1-3 кв. 2020 г. принадлежал поставщикам из Швеции, здесь денежный объём отгрузок за год вырос практически в 16 раз. В этом случае динамика обеспечивалась уже за счёт локализационной активности, точнее углубления процесса локализации. Так «АстраЗенека» активно наращивала отгрузки в Россию антиагреганта тикагрелор, поставки стартовали ещё в конце 2019 г., собственно тогда и были выпущены первые партии препарата Брилинта, произведённые по полному циклу формулирования, на предприятии компании в Калужской области, в текущем году процесс вышел на промышленные объёмы.

Так же достойны упоминания поставщики АФИ из Великобритании (рост в 4,9 раза в рублях) и Аргентины (в 4,4 раза). В первом случае отличилась «Материа Медика», компания импортировала в Россию антитела к эндотелиальной NO синтазе в количестве порядка 40 грамм. Кстати, производитель отличается довольно характерной периодичностью закупок сырья за рубежом, в 2019 г. компания ввезла 80 грамм антител к морфину, а в 2018 г. 40 грамм антител к гистамину.

Аргентина отметилась поставками в интересах «Р-Фарм», компания ввозила в Россию глатирамера ацетат — производство препарата развёрнуто на предприятии компании в Ярославле, а так же дазатиниб.

gmpnews