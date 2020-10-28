Правительство США остановило испытание препарата Eli Lilly от COVID-19 Резидент Сколково намерен запустить цифровую платформу для клинических испытаний » ФАС оштрафовала «Юнифарм» за ненадлежащую рекламу БАД ФАС признала рекламу БАД «Детримакс Бэби» компании «Юнифарм» нарушающей закон в начале октября. В итоге компанию оштрафовали на 200 тыс. руб. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию «Юнифарм» на 200 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу биологически активной добавки (БАД) «Детримакс Бэби». Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу АО «Акрихин» на рекламу «Детримакс Бэби» и признала ее нарушающей «Закон о рекламе» в начале октября. По информации ведомства, реклама распространялась на 27-ой Международной медицинской выставке «Здоровье матери и ребенка 2020». «В распространяемой в феврале 2020 года рекламе компания позиционировала БАД «Детримакс Бэби» как лекарственное средство при рахите у младенцев», — утверждает ФАС. Служба также сообщала о планах привлечь к ответственности по этому делу в качестве рекламораспространителя общероссийскую общественную организацию «Союз педиатров России», но в итоге ФАС не выявила нарушений в деятельности организации. «ФВ» направил запрос «Юнифарм» с просьбой прокомментировать решение службы. Маргарита Грошева

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