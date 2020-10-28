Правительство США остановило испытание препарата Eli Lilly от COVID-19

Правительство США остановило исследования препарата от COVID-19, разработанного Eli Lilly, у госпитализированных пациентов. Тем не менее будут продолжены испытания лекарственного средства на пациентах с легкой и средней формой заболевания COVID-19.

Правительство США прекращает исследование фармацевтического производителя Eli Lilly, в котором препарат компании на основе моноклональных антител тестируется на пациентах, госпитализированных с COVID-19, поскольку лекарственное средство не улучшает состояние больных.

Независимые наблюдатели приостановили набор участников испытания две недели назад из-за возможных проблем безопасности. Впоследствии Национальный институт по изучению аллергических и инфекционных заболеваний, финансирующий исследование, заявил, что более тщательный анализ не выявил проблем с безопасностью исследования. Тем не менее эффективность препарата для госпитализированных пациентов была поставлена под сомнение.

Потерпевший неудачу препарат Eli Lilly, разрабатываемый совместно с канадской фармацевтической компанией AbCellera, был одним из самых многообещающих лекарственных средств от COVID-19. Однако в заявлении компании говорится, что Правительство США продолжает проводить отдельное испытание антительного лекарственного средства от Eli Lilly на пациентах с легкой и средней формой заболевания COVID-19. В нем проверяется способность препарата предотвращать ухудшение состояния больных и дальнейшую госпитализацию. Производитель медикаментов также продолжает проводить свое собственное исследование.

Аналогичный экспериментальный препарат, состоящий из двух антител, был разработан компанией Regeneron Pharmaceuticals. Он использовался в лечении Президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом в начале этого месяца.

Eli Llly и Regeneron уже обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой предоставить разрешение на экстренное применение своих препаратов для лечения COVID-19. Лекарственное средство Eli Lilly подтвердило противовирусное действие в результате клинических испытаний с участием группы плацебо. Запрос Regeneron на одобрение основывался на рекомендации, полученной от Президента США.

Владимир Заболотских

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