Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку

Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева от должности министра здравоохранения региона 27 октября освобождена Татьяна Быковская – «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию». Также в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении с поста начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой. В последнее время в городе и регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в некоторых медучреждениях не хватает профильных коек, а в больнице №20 Ростова-на-Дону расследуется причина смерти нескольких пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ (по данным местных СМИ, это произошло из-за нехватки кислорода, власти такую информацию опровергают). Кроме того, с ноября 2019 года Татьяна Быковская является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Исполняющим обязанности главы Минздрава Ростовской области стал заместитель министра по лечебной работе Александр Крат. Причины увольнения начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой не уточняются.

Отставки чиновниц произошли на фоне проверки причин смерти 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились на аппаратах ИВЛ в Городской больнице №20 Ростова-на-Дону. Местные СМИ сообщали, что пациенты начали умирать в ГБ №20 11-12 октября. Тогда больница, по словам одного из медицинских работников, столкнулась с проблемой поставки медицинского кислорода – случилась продолжительная пауза в снабжении пациентов. По данным сотрудника, кислорода не было около двух часов на всех этажах больницы.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин отмечал, что сообщения о связи смертей и дефиците медицинского кислорода в учреждении является фейком. В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону сначала заявляли, что информация о массовой смерти пациентов «не соответствует действительности». Затем в ведомстве отметили, что смерть 13 пациентов действительно произошла, однако причина будет установлена позднее.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Территориальному органу Росздравнадзора по Ростовской области проверить причину смерти пациентов. Также к проверке подключилось Следственное управление СК РФ по региону, которое намерено установить достоверность информации. Также следователи должны определить, кто распространял информацию о нехватке медицинского кислорода в медучреждении.

В администрации Ростова-на-Дону 23 октября сообщили о намерении закупить 600 кислородных баллонов для госпиталей с пациентами с COVID-19. «В каждой из городских больниц имеется резервный запас баллонов с медицинским кислородом – в среднем до 100 штук каждый день, или более 620 тысяч литров кислорода. Остальные баллоны находятся в обороте и регулярно поставляются в учреждения», – рассказали в городской администрации.

О перебоях с поставкой кислорода, которые произошли 11-12 октября, 26 октября также рассказал анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров. «До 22:10 нам удалось подавать кислород в должной концентрации. <…> В 22:10 наш резерв иссяк, иссякла и подача кислорода в сети. Стрелка манометра упала на ноль, звуковой сигнал прекратился, аппараты стали подавать обычный воздух», – отметил он. Такая ситуация продлилась до 22:50. Врач рассказал, что после инцидента написал рапорт о произошедшем. Сейчас он находится дома из-за заболевания коронавирусной инфекцией.

Администрация Ростова-на-Дону 26 октября провела брифинг с членами комиссии, созданной для расследования ситуации в инфекционном госпитале на базе городской больницы №20. Надежда Левицкая, которая тогда еще была начальником управления здравоохранения города, сообщила, что 11 и 12 октября перебоев с поставкой кислорода в больнице №20 установлено не было. Была ли утечка этого газа, проверят следственные органы.

«Комиссией было установлено, что в течение нескольких часов умерло 5 пациентов, за сутки 11 октября – всего 13 пациентов. Все они были с тяжелым поражением легких, имели хронические сопутствующие заболевания. Укомплектовано отделение полностью, оборудование в рабочем состоянии и функционирует. В отделении имеется кислородная централизованная разводка. А на случай возникновения ситуации с непредвиденным отключением кислорода или снижением давления в сети в больнице предусмотрена резервная рампа с самостоятельной магистралью, которая при необходимости может использоваться отделением реанимации», – уточнили в ходе брифинга члены комиссии.

Еще одной проблемой в Ростовской области, согласно информации местных СМИ, является нехватка инфекционных коек в больницах для больных коронавирусной инфекцией, в связи с чем некоторых пациентов лечат в коридорах (иногда им приходится лежать на полу, как, например, в Белокалитвинской районной больнице).

Другой пример – Центральная городская больница Азова Ростовской области, которая сейчас загружена пациентами с COVID-19 с превышением положенной нормы вдвое. Главный врач учреждения Вадим Бридковский также рассказал, что заболеваемость медицинских работников COVID-19 в семь раз выше, чем среди населения в целом. Медик подчеркнул, что коронавирусной инфекцией заразились уже 102 медработника, а один из них умер.

По официальным данным, Ростовская область находится на шестом месте среди субъектов РФ и на первом в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По состоянию на 27 октября, в регионе выявлено 29 369 случаев заболевания (+311 за последние сутки), 23 449 человек выздоровели (+196), скончались 772 пациента (+16). Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

Теперь уже экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская до сих пор является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в конце ноября 2019 года. Тогда сотрудники Следственного управления ФСБ по региону задержали министра за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, до 2017 года Быковская взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко. Его компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов, заключив с областным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение.

Ленинский районный суд 30 ноября 2019 года отправил Татьяну Быковскую под домашний арест до 27 января 2020 года. При этом она осталась на посту министра здравоохранения. Решение об отмене меры пресечения суд принял 24 января. «Уголовное дело продолжается. Мы никоим образом не препятствуем расследованию. Она все равно остается обвиняемой. Мера пресечения будет избрана по итогам, я думаю, апелляционного рассмотрения этого решения, если прокуратура будет обжаловать», – говорил тогда адвокат Быковской Павел Лапшов.

Вместе с Татьяной Быковской по уголовному делу о превышении должностных полномочий подозреваемым проходит заместитель министра здравоохранения Станислав Беседовский. Ему также инкриминируют пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решением Ленинского районного суда от 30 июля он отправлен в СИЗО до 26 сентября 2020 года.