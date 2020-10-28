«Верофарм» отозвала с рынка свыше 300 серий лекарственных препаратов

В октябре российская компания «Верофарм» отозвала более 300 серий лекарств, следует из писем Росздравнадзора. Отзывы коснулись в частности онкологических препаратов.

«Верофарм» продолжила отзывы с рынка серий лекарственных препаратов по причине несоответствия нормативной документации, следует из информационных писем Росздравнадзора. С 8 по 27 октября отозвана всего 81 серия трех лекарств:

«Гептор», таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг 10 шт., пачки картонные (38 серий): упаковки ячейковые контурные (2) — серии 491018, 501018, 511018, 521018, 571018, 581018, 591018, 601018, 611018, 621018, 631118, 641118, 651118, 661118, 661118, 671118, 681118, 691118, 701118, 711118, 721218, 731218, 741218, 751218, 10319, 20319, 30319, 40319, 50319, 60319, 70319; упаковки ячейковые контурные (4) — серии 531018, 541018, 551018, 561018, 80319, 90319, 100319, 110319.



«Гинос», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные, серии 41115, 10116, 20216, 30316, 50816, 61016, 71216, 10217, 20517, 30617, 40917, 51017, 10218, 20318, 30718, 40818, 50818, 10119, 20119, 30719, 40719, 50819, 60819, 71019, 81019 (25 серий).

«Бетавер», таблетки 24 мг 10 шт., (18 серий): упаковки ячейковые контурные (2) — серии 30219, 161116, 171116; упаковки ячейковые контурные (3) — серии 120916, 130916, 151116, 10817, 21017, 10318, 30918, 20219, 61019; упаковки ячейковые контурные (6) — серии 110916, 141116, 20618, 40918, 10219, 51019.



Как сообщал «ФВ», в начале октября отзывы коснулись 235 серий лекарств производства «Верофарм», в сентябре — 70 серий, среди которых онкологические препараты. Всего в сентябре‒октябре компания отозвала из обращения более ста серий противоопухолевых лекарств.

Анастасия Теслина

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