Компания Novo Nordisk вывела на российский рынок новый прандиальный инсулин

О выводе на российский рынок нового прандиального инсулина объявила компания Novo Nordisk. Препарат направлен на улучшение контроля гликемии после приема пищи у лиц с сахарным диабетом 1 и 2 типа.

Препарат выпускается в новой лекарственной форме, в которую были добавлены два вспомогательных вещества: витамин В3 (никотинамид) и природная аминокислота (L‑аргинин). Согласно инструкции, он обладает возможностью гибкого режима дозирования (до 20 минут после начала приема пищи).

«Неоптимальный контроль постпрандиальной гликемии значительно увеличивает риск развития тяжелых осложнений сахарного диабета», — отметил д.м.н., главный научный сотрудник, заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, профессор Гагик Галстян.

«Novo Nordisk стремится найти инновационные решения, направленные на повышение качества и увеличение продолжительности жизни людей с сахарным диабетом, — отметил вице-президент и генеральный директор компании Ново Нордиск в России и Беларуси Ханс Дюиф. — Значимое преимущество для здоровья людей с диабетом — наибольшее приближение к естественному физиологическому ответу инсулина у человека без сахарного диабета. В этой области в последние годы было мало инноваций, мы действительно рады предложить новое решение, которое удовлетворяет критическую потребность людей с сахарным диабетом в достижении оптимального контроля глюкозы во время приема пищи».

Новый препарат зарегистрирован в России 25 октября 2019 года, также одобрен в Европейском Союзе, США, Канаде, Швейцарии, Австралии, Бразилии, Индии, Турции, Японии и других странах.

pharmvestnik