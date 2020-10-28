В новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 включили вакцину «ЭпиВакКорона»

Минздравом России утверждены обновленные Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Девятая версия документа содержит ряд важных изменений, в том числе, касающиеся диагностики, маршрутизации пациентов с COVID-19 и организации амбулаторного лечения.

Методрекомендации, разработанные ведущими экспертами, содержат схемы лечения, которые позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска.

Отдельно приводятся рекомендации по организации долечивания пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных стационаров. При этом, в случае выписки на амбулаторное долечивание, пациенту должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе, дистанционное.

Также в новую версию рекомендаций вошла вторая российская вакцина от COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина двух-дозовая, препарат вводят с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл.

Вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона») представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Вакцина должна храниться при температуре от +2 до +8 °C и особо подчеркивается, что её нельзя замораживать.

gmpnews