Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли

Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов.

«Меры предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами», — пояснили в ЦРПТ. Они призваны снизить нагрузку на участников оборота, улучшить качество сервиса оператора ЦРПТ и «позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения».

Одна из основных мер — временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах. Для этого в системе реализован новый функционал: возможность безакцептной приемки товара получателем. Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Указанная схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного «звена» товарной цепи в другое практически мгновенным. Данный алгоритм уже отработан с рядом участников рынка («Озон», «Фармстандарт», «Валента Фарм», Аптеки Кузбасса) и в настоящее время находится в процессе активного масштабирования, сообщили в ЦРПТ.

Еще один фактор, который влиял на скорость движения препаратов, заключается в том, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи. Это могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. «Ведется активная работа с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств, — заявили в ЦРПТ. — 23 октября Росздравнадзором в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации».

Как сообщает оператор проекта, в течение последней рабочей недели и выходных проведены доработки системы мониторинга, оптимизировано программное обеспечение системы и произошел ее перенос на новую инфраструктуру. Это обеспечило многократный рост производительности.

Для того, чтобы повысить интенсивность коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ. Группа будет обеспечивать оперативное взаимодействие с отраслью в круглосуточном режиме.

Существенно увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ. Это позволило в том числе сформировать выделенную группу поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах — во всех субъектах страны. Группы будут в приоритетном порядке решать все вопросы, связанные с приемкой и продажей препаратов, настройкой кассового ПО и товароучетных систем, другими возникающими сложностями с движением лекарств между участниками оборота.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в каждом субъекте Российской Федерации, выделен отдельный канал для приема обращений от региональных органов исполнительной власти и созданы чаты в мессенджерах. На данный момент проводится серия поездок и очных встреч с руководством субъектов Российской Федерации, региональными Минздравами и территориальными органами Росздравнадзора, а также дистрибуторами и аптеками. Это дает возможность в кратчайшие сроки решать вопросы, возникшие на местах.

Для анализа эффективности принимаемых мер и ускорения движения лекарственных препаратов организован круглосуточный мониторинг на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik