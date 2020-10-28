Производители прекратили выпуск парацетамола в безъячейковой упаковке из-за маркировки

Три ассоциации направили письмо в правительство с предложениями по работе системы МДЛП, которые позволили бы сохранить выпуск дешевых препаратов. Они сообщили, что сейчас из-за маркировки производители вынуждено перестали выпускать препараты в контурной безъячейковой упаковке на 10 таблеток, так как печать средств идентификации на них технически невозможна.

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), Национальная Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», а также Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» направили совместное письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложениями по работе системы маркировки, которые помогли бы сохранить выпуск лекарственных препаратов, в том числе низкого ценового сегмента. Письма аналогичного содержания, с которым ознакомился «ФВ», были также направлены в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Авторы письма попросили обратить внимание на проблему с нанесением маркировки на контурную безъячейковую упаковку для 10 таблеток. В письме уточняется, что непосредственная печать на таком виде упаковки технически невозможна, а наклейка стикеров экономически нецелесообразна. В связи с этим предприятия вынуждено прекратили выпуск препаратов в таблетной форме в контурной безъячейковой упаковке, таких как аспирин, парацетамол, димедрол, андипал и других, хотя они и востребованы на рынке. Препараты в таких упаковках производят только на экспорт, уточняется в письме.

Ассоциации также предложили до 1 февраля 2021 года разрешить производителям не наносить средства идентификации на препараты стоимостью до 150 руб. Это позволит снизить нагрузку на систему МДЛП на 63,5%: именно столько составляют препараты этой ценовой категории в натуральном выражении, утверждают они. «К этому времени вся логистическая цепочка должна отладить стабильную складскую работу», — сказано в письме.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о бесплатном предоставлении кодов маркировки для препаратов стоимостью менее 100 руб. с 1 февраля 2021 года. Это также позволит избежать дефицита лекарств этой категории.

Для снижения нагрузки на техническую поддержку Оператора-ЦРПТ авторы письма считают необходимым расширить список операций с возможностью самостоятельного отзыва сообщений, ошибочно отправленных в МДЛП. Таким образом участники оборота смогут самостоятельно исправлять свои ошибки.

Ранее к Мишустину, Володину и Матвиенко обратились девять отраслевых объединений: AIPM, АРФП, Росмедпром, АПФ, «Инфарма», Национальная фармацевтическая палата, РАС, «Союзфарма», АНА. Они, в частности, предложили предусмотреть особый порядок работы системы МДЛП на время эпидемии COVID-19, а также возможность временной поставки немаркированной продукции в исключительных случаях при отсутствии аналогичных маркированных медикаментов.

Маргарита Грошева

pharmvestnik