 
  »

Минздрав рекомендовал прием антикоагулянтов при лечении COVID-19 и гормональной контрацепции

Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 до девятой версии. В схемы лечения включены новые препараты, обозначены критерии назначения антикоагулянтных препаратов при амбулаторном лечении.

Минздрав включил противовирусный препарат и новые антикоагулянты в схемы лечения COVID-19. Для лечения инфекции могут быть использованы пять препаратов с противовирусной активностью: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Применение ремдесивира возможно только в стационаре при определенных клинических условиях.

В девятой версии документа Минздрав расширил показания для назначения антикоагулянтов при амбулаторном лечении COVID-19. Это касается пациентов со среднетяжелой формой инфекции с высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений и низким риском кровотечений. Пациентам назначают антикоагулянтую терапию, если они не получают ее по другим показаниям.

В этом случае профилактические дозы должны получать пациенты, принимающие гормональные контрацептивы и заместительную гормональную терапию на фоне лечения COVID-19.

Антикоагулянтную терапию в домашних условиях также должны получать пациенты со  сложной операцией или травмой в течение предшествующего месяца, пациенты старше 70 лет, с ожирением, системными заболеваниями соединительной ткани, тромбофилией, сердечной и дыхательной недостаточностью. В прошлой версии документа необходимость назначения антикоагулянтов при домашнем лечении COVID-19 обязательна для пациентов с ограниченной подвижностью, опухолями и тромботическими осложнениями в анамнезе.

В амбулаторной практике могут быть рекомендованы профилактические дозы низкомолекулярного гепарина или нефракционированного гепарина.

В девятой версии рекомендаций Минздрав разрешил применение прямых пероральных антикоагулянтов: апиксабана или ривароксабана.

Таблица. Схемы лечения COVID-19 в амбулаторных условиях

Легкое течение:
  1. фавипиравир или гидроксихлорохин или умифеновир
  2. интраназальные формы ИФН альфа
  3. парацетамол
Среднетяжелые формы (без пневмонии)
  1. фавипиравир или гидроксихлорохин
  2. интраназальные формы ИФН альфа
  3. парацетамол
  4. при наличии факторов риска тромбообразования и отсутствии противопоказаний ривароксабан или апиксабан
При наличии признаков бактериальной суперинфекции в схему лечения включают один из антибиотиков: амоксициллин +клавулановая кислота, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин.
Среднетяжелые формы (с пневмонией)
  1. фавипиравир или гидроксихлорохин
  2. при наличии факторов риска тромбообразования и отсутствии противопоказаний ривароксабан или апиксабан
  3. дексаметазон или преднизолон или метилпреднизолон по показаниям
  4. интраназальные формы ИФН альфа
  5. парацетамол
При наличии признаков бактериальной суперинфекции в схему лечения включают один из антибиотиков: амоксициллин +клавулановая кислота, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

28 октября, 2020 | Просмотров: 214