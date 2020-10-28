Минздрав рекомендовал прием антикоагулянтов при лечении COVID-19 и гормональной контрацепции

Минздрав включил противовирусный препарат и новые антикоагулянты в схемы лечения COVID-19. Для лечения инфекции могут быть использованы пять препаратов с противовирусной активностью: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Применение ремдесивира возможно только в стационаре при определенных клинических условиях.

В девятой версии документа Минздрав расширил показания для назначения антикоагулянтов при амбулаторном лечении COVID-19. Это касается пациентов со среднетяжелой формой инфекции с высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений и низким риском кровотечений. Пациентам назначают антикоагулянтую терапию, если они не получают ее по другим показаниям.

В этом случае профилактические дозы должны получать пациенты, принимающие гормональные контрацептивы и заместительную гормональную терапию на фоне лечения COVID-19.

Антикоагулянтную терапию в домашних условиях также должны получать пациенты со сложной операцией или травмой в течение предшествующего месяца, пациенты старше 70 лет, с ожирением, системными заболеваниями соединительной ткани, тромбофилией, сердечной и дыхательной недостаточностью. В прошлой версии документа необходимость назначения антикоагулянтов при домашнем лечении COVID-19 обязательна для пациентов с ограниченной подвижностью, опухолями и тромботическими осложнениями в анамнезе.

В амбулаторной практике могут быть рекомендованы профилактические дозы низкомолекулярного гепарина или нефракционированного гепарина.

В девятой версии рекомендаций Минздрав разрешил применение прямых пероральных антикоагулянтов: апиксабана или ривароксабана.

Таблица. Схемы лечения COVID-19 в амбулаторных условиях