Эксперты предложили доработать «фармацевтические» статьи бюджета на 2021 год

28 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год. В отзывах на проект эксперты предлагают «окрасить» средства, которые предусмотрены для закупок лекарств и оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями. Также отмечается необходимость уточнить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» цель, которая звучит как «создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня».

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил конкретизировать цель госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», поскольку понятие «инновационная фармацевтическая и медицинская промышленность мирового уровня» юридически не определено. Также он выступает за включение в ее состав подпрограммы по развитию биомедицинских клеточных продуктов. Эти и другие предложения в виде заключений на проект федерального бюджета на 2021 год и два последующих года опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

По мнению Общественной палаты, принципиально важно, чтобы механизм финансирования оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями заработал уже с 1 января 2021 года. Соответствующая целевая строка финансирования должна быть закреплена соответствующим образом в проекте федерального бюджета на будущий год, говорится в заключении ОП.

Указанные ассигнования, как отмечал Президент России Владимир Путин, должны быть хорошо видны, «окрашены», однако в документах, прилагаемых к проекту бюджета и касающихся государственной программы «Развитие здравоохранения», эти строки не прослеживаются четко, констатируют эксперты Общественной палаты.

У Счетной палаты есть вопросы по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Так, при низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» (50,4% показателя сводной бюджетной росписи) и за 8 месяцев 2020 года (7,9 %) законопроектом предлагается в 2021 году уменьшить расходы на 2,6 млрд руб. (38,6%), а в 2022 и 2023 годах — увеличить на 185,5 млн (2,7%) и на 932,9 млн руб. (13,6%) соответственно. При этом плановые значения трех показателей (доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении, объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармпромышленности) пересмотрены в сторону ухудшения из-за низкого уровня их достижения в прошлые годы.

Согласно информации Минпромторга России, на которую ссылаются аудиторы, причиной снижения значений показателей являлось в том числе отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок, а также пересмотр компаниями планов по научным разработкам из-за изменившегося с 2020 года механизма господдержки.

Счетная палата проанализировала корректировки показателей, предложенные Минпромторгом, и не увидела взаимозависимости между изменением объемов финансирования и значениями индикаторов. «ФВ» направил запрос в министерство с просьбой прокомментировать эти нестыковки.

Программа в редакции Постановления Правительства РФ № 396 от 31.03.2020 Программа согласно проекту паспорта, представленному с законопроектом Создание и модернизация 24 тыс. высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года; увеличение к 2024 году в семь раз доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к 2011 году; увеличение к 2024 году до 53% доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение к 2024 году до 43% доли медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение к 2024 году экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 156 млрд руб.; увеличение к 2024 году до 56% доли организаций, осуществляющих технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей; увеличение доли лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории России, и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 93% к 2024 году; увеличение индекса производительности труда к предыдущему году Создание и модернизация 23 тыс. высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года; увеличение к 2024 году доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к 2011 году; увеличение к 2024 году до 35,6% доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение к 2024 году до 30% доли медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение к 2024 году экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 180 млрд руб.; увеличение к 2024 году до 56% доли организаций, осуществляющих технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей; увеличение доли стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории России, до 89% к 2024 году; увеличение индекса производительности труда к предыдущему году

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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