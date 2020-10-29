Прибыль Pfizer в третьем квартале упала на 71% по сравнению с прошлым годом

Компания Pfizer представила финансовые результаты за третий квартал 2020 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий доход компании упал на 4%, а прибыль снизилась на 71%.

Согласно данным последнего финансового отчета Pfizer, ее прибыль в третьем квартале 2020 года снизилась на 71% и составила 2,2 млрд долл. Также Pfizer заявила, что пандемия снизила ее выручку в третьем квартале примерно на 500 млн долл., или на 4%, в итоге она составила 12,1 млрд долл. Причиной стало снижение спроса на некоторые продукты компании в Китае, а также то, что медицинские учреждения в США работали с перерывами, что негативно сказалось на схеме назначения пациентам определенных лекарств.

Pfizer ожидает, что общая выручка в 2020 году составит от 48,8 млрд до 49,5 млрд долл. Компания сузила свой прогноз, в прошлый раз назывались цифры в диапазоне от 48,6 млрд до 50,6 млрд долл. Прибыль на акцию теперь прогнозируется в диапазоне от 2,88 до 2,93 долл. по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от 2,85 до 2,95 долл.

Производитель лекарств заявил, что эта оценка отражает «продолжающееся постепенное глобальное восстановление после макроэкономических и медицинских последствий пандемии COVID-19», а также учитывает отсутствие доходов от потенциальной вакцины против коронавируса.

«Я доволен нашей работой в этом году, в том числе нашей способностью поддерживать стабильные поставки лекарств пациентам, которые полагаются на них в это исключительно трудное время», — отметил финансовый директор компании Франк Д’Амелио.

«За первые девять месяцев года высокие показатели многих наших ключевых брендов привели к росту нашего биофармацевтического бизнеса на 7% в операционном плане, несмотря на негативное влияние COVID-19 примерно в 2%», — добавил он.

Pfizer также сообщила, что по состоянию на 26 октября в исследовании 2/3 фазы вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компанией совместно с BioNTech, приняли участие более 42 тыс. человек, из которых почти 36 тыс. получили вторую дозу. Pfizer отметила, что ее комитет по мониторингу данных еще не провел промежуточный анализ эффективности вакцины. Однако компания заявляет, что будет подавать заявление на экстренное применение вакцины-кандидата в США вскоре после достижения двухмесячного рубежа безопасности, который ожидается на третьей неделе ноября.

Ранее аналитики предположили, что в следующем году Pfizer может заработать 3,5 млрд долл. на вакцине против COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik