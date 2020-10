ФАС предложила отменить правило «третий лишний» для препаратов с риском дефицита Амбулаторным больным COVID-19 выдадут лекарства бесплатно » Vertex призвали решить проблему неравенства c доступом к препарату от муковисцидоза Инициативная группа Vertex Save Us призывала Vertex принять меры для устранения неравенства в доступе к Trikafta, препарату компании от муковисцидоза. Компания ответила, что уже предпринимает меры в этом направлении. Общественная организация Vertex Save Us направила письмо генеральному директору американской биофармацевтической компании Vertex Решме Кевальрамани с просьбой установить доступные цены на препараты компании от муковисцидоза. Как пишет издание Stat News, в письме также содержится предложение предоставлять препараты на основе принципа «сострадательного применения», то есть открыть доступ к незарегистрированным лекарствам. Кроме того, Vertex Save Us просит компанию выдавать лицензии производителям дженериков в странах, куда она пока не намерена поставлять свои лекарственные средства. «Некоторым из нас посчастливилось воспользоваться преимуществами от лекарств Vertex. Другим нет, но они отчаянно нуждаются в доступе к ним, буквально умирают в ожидании», — говорится в письме группы. Vertex Save Us также обвинила производителя лекарств в несоблюдении правозащитных руководящих принципов для производителей лекарств, выпущенных Организацией Объединенных Наций для обеспечения равного доступа к лекарствам. В свою очередь представитель Vertex сообщил, что производитель лекарств «поддерживает принципы, установленные Всеобщей декларацией прав человека ООН, в которой говорится о равенстве всех людей». Представитель Vertex также заявил, что у компании уже есть программа сострадательного применения для Trikafta, хотя на сайте производителя указано, что она будет реализовываться только в тех странах, в которых Vertex намеревается подать заявку на одобрение препарата регулирующими органами. Он отказался сообщить Stat News, где конкретно будет зарегистрирован препарат. «Мы получили письмо и будем отвечать напрямую. Мы считаем, что для нас уместно сначала ответить им напрямую, а не через прессу», — сказал представитель компании. Trikafta — тройная комплексная терапия, которая эффективно помогает примерно 90% пациентов с муковисцидозом. В России препарат не зарегистрирован. Ранее «ФВ» сообщал, разработку генных препаратов от муковисцидоза ведут Moderna и Vertex Pharmaceuticals. Новое соглашение об этом было подписано в сентябре. Договор дополняет уже существующее сотрудничество, которое началось после заключения в 2016 году соглашения о разработке лекарственных средств для лечения муковисцидоза. Николай Соколов

pharmvestnik