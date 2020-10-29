ФАС предложила отменить правило «третий лишний» для препаратов с риском дефицита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила несколько решений для ликвидации дефицита препаратов из Перечня ЖНВЛП. Речь идет о дальнейшей централизации закупок лекарств, уточнении правил формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), а также отмене правила «третий лишний» для жизненно важных препаратов с риском дефицита.

ФАС ответила на открытое письмо 27 российских благотворительных фондов и пациентских организаций о нехватке лекарств для лечения онкологических больных, предложив несколько вариантов решения проблемы. В антимонопольном службе обратили внимание, что ФАС всегда была сторонником централизации закупок, тем более что эта возможность предусмотрена законом о контрактной системе. Как сообщает пресс-служба ФАС, предлагается развивать этот инструмент, а также стимулировать госзказчиков заключать долгосрочные контракты.

В ФАС напомнили, что летом 2020 года ведомство оперативно согласовало вывод из-под правила «третий лишний» ряда онкологических препаратов, которые оказались в дефиците. Антимонопольщики предложили в будущем использовать отмену правила «третий лишний» для препаратов, если есть риск возникновения их дефицита. Правило предполагает, что госзакупка иностранного товара не рассматривается, если среди заявок есть уже два отечественных.

Также служба настаивает на коррекции правил установления НМЦК. Начальные цены должны быть проверенными, устойчивыми и должны применяться в отношении препаратов, которые реально обращаются на фармрынке.

Для того чтобы решить проблему невыгодного производства дешевых лекарств, которые входят в Перечень ЖНВЛП и цены на которые были зарегистрированы в 2010 году, ФАС совместно с Минздравом разработали проект постановления, который призван предотвращать уход таких препаратов с российского фармрынка, тем самым обеспечивая их доступность для пациентов.

Елена Калиновская

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