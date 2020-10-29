США закупит у Eli Lilly провалившийся на испытаниях препарат от COVID-19

Правительство США заключило соглашение с компанией Eli Lilly о закупке 1 млн доз лекарственного препарата моноклональных антител для лечения коронавируса. Ранее препарат потерпел неудачу в ходе испытаний на пациентах с тяжелой формой заболевания COVID-19, вследствие чего исследования были остановлены.

Правительство США выплатит фармацевтической компании Eli Lilly 375 млн долл. за поставку 300 тыс. доз экспериментального препарата на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CNBC. Поставка лекарственного средства будет осуществляться в течение двух месяцев после получения разрешения на экстренное применение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Сделка также предусматривает возможность приобрести еще 650 тыс. доз до 30 июня 2021 года за 812 млн долл.

Соглашение с правительством США было достигнуто через несколько дней после того, как стало известно, что препарат Eli Lilly не смог улучшить состояние госпитализированных пациентов с COVID-19 в ходе исследований, в связи с чем испытание было прекращено. Американский фармацевтический производитель продолжит тестировать препарат на пациентах с легкой и средней формами заболевания.

В октябре компания подала запрос в FDA на экстренное применение своего препарата для лечения больных с легкой и средней формами COVID-19. Правительство США обязалось полностью оплатить расходы пациентов на необходимые медикаменты в случае получения разрешения компанией. Тем не менее медицинские учреждения могут взимать плату за инъекцию препарата.

Eli Lilly планирует к концу 2020 года произвести до одного млн доз своего препарата. 100 тыс. доз будут подготовлены уже в течение нескольких дней после получения одобрения от регулятора.

Лекарственное средство компании представляет собой моноклональное антитело, которое способно выполнять роль иммунных клеток и, как предполагается, бороться с коронавирусом. Разработкой подобного рода медикаментов занимается и фармацевтическая организация Regeneron, чей препарат использовался в курсе лечения президента США Дональда Трампа, который дал высокую оценку разработкам обеих компаний.

Тем не менее некоторые ученые считают, что антитела далеко не доказали эффективность в лечении COVID-19 и требуется большое количество испытаний, несмотря на имеющиеся многообещающие данные.

Владимир Заболотских

pharmvestnik