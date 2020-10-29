Гинцбург объяснил положительный тест на COVID-19 у испытателей возможным введением плацебо

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V» в ходе пострегистрационных исследований, имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получить плацебо, заявил Александр Гинцбург.

Положительные тесты на COVID-19 у испытателей вакцины «Спутник V» можно объяснить тем, что им было введено плацебо, заявил РИА «Новости» директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных — кто получил плацебо, а кто вакцину. Точное количество заразившихся он не назвал.

«По статистике, какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — сказал Гинцбург агентству.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. провакцинированы уже и второй раз.

Как писал «ФВ», 22 сентября на «круглом столе» Александр Гинцбург прогнозировал, что к ноябрю суммарная мощность 4–5 производственных площадок, которые будут производить вакцину «Спутник», достигнет 5–6 млн доз в месяц. Уже через 9–12 месяцев этого объема будт достаточно, чтобы охватить вакцинацией до 80% населения, что позволит «прекратить на популяционном уровне циркуляцию данного возбудителя».

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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