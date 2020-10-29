Sanofi и GSK поставят 200 млн доз вакцин от COVID-19 для программы ВОЗ

Sanofi и GlaxoSmithKline заключили договор с программой COVAX по обеспечению всем странам в мире равного доступа к вакцинам от COVID-19. В рамках соглашения компании предоставят 200 млн вакцин от коронавируса.

Французская и британская фармацевтические компании Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) подписали соглашение о поставке 200 млн доз вакцины от COVID-19 для программы COVAX, цель которой — предоставить всем ее странам-членам равный доступ к вакцинам вне независимости от их уровня доходов. Договор был заключен с международной организацией Gavi, возглавляющей программу. Также в число руководителей COVAX входят Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ.

Вакцина фармацевтических производителей разработана на основе рекомбинантных белков. Эта же технология используется при изготовлении сезонных вакцин против гриппа компанией Sanofi. Также в нее был добавлен адъювант, вспомогательное лекарственное вещество, повышающее иммуногенность антител и действующее в качестве усилителя вакцины.

3 сентября испытания данной вакцины находились на фазе I/II. Компании надеются получить результаты ранних промежуточных исследований в начале декабря 2020 года и планируют подать регуляторам заявку на одобрение в первой половине 2021 года.

GSK и Sanofi подписали также соглашение с США на сумму 2,1 млрд долл.о поставке более 600 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Помимо этого компании заключили сделки с ЕС и Великобританией.

Основная цель COVAX — обеспечить к концу 2021 года 2 млрд доз вакцин более 180 странам, которые присоединились к этой программе. В их числе Великобритания, Франция и Китай. США и Россия отказались участвовать в программе. Москва не хочет закупать иностранные вакцины.

Владимир Заболотских

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