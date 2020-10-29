Росздравнадзор отнес объекты NC Logistic к низкой категории риска

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отнесла все объекты NC Logistic, осуществляющие фармацевтическую деятельность, к низкой категории риска.

Отнесение объектов государственного контроля к определенной категории риска осуществляется на основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 907 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств».

Как следует из письма Росздравнадзора, объекты логистического оператора, осуществляющие фармацевтическую деятельность в Домодедово, отнесены к категории риска с учетом минимальных фактических потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований.

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов отметил, что официальное признание федеральным надзорным органом высоких стандартов качества логистического оператора применительно не только к NC Logistic, но и к организациям, осуществляющим деятельность на территории 3PL-оператора.

«В портфеле NC Logistic более 50 компаний, — рассказал он. — В их числе все представители фармацевтической отрасли: российские и зарубежные производители, дистрибьюторы, аптечные сети, представители оптового звена. Стандарты качества одинаковы для всех, как для крупных, так и для только начинающих свою деятельность компаний».

Как отметили в NC Logistic, в фокусе работы 3PL-оператора «предоставление качественных услуг с эффективным контролем всех процессов для обеспечения безопасных условий ведения бизнеса, а также предъявление аналогичных требований к своим партнерам и поставщикам услуг на основании взаимовыгодного сотрудничества».

Источник: NC Logistic

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