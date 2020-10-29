Apteka.ru признана лучшей аптекой года на второй ежегодной премии Digital HealthAwards 2020

Сервис Apteka.ru получил диплом победителя единственной в России профессиональной премии в сфере цифровых медицинских технологий Digital Health Awards 2020. Apteka.ru заняла первое место в номинации «Организации года» категории «Аптеки и розница».

В премии приняли участие проекты различного масштаба — от стартапов до государственных компаний. Все проекты, стартовавшие или реализованные за прошедший год в России, связаны с внедрением различных информационных технологий в медицину. В ходе поэтапного отбора эксперты выбрали лучших участников в шести категориях, в каждой категории по трем номинациям. Кроме того, состоялось вручение четырех Гран-при.

Первичный отбор номинантов был осуществлен экспертным советом, состоящим из лидеров Digital Health и МеdTech. Затем было проведено закрытое голосование экспертного жюри, состоящего из узкого круга журналистов деловых, медицинских и IT-изданий, таких как «Коммерсант», Forbes, «Известия», «Российская газета», «РБК», «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник», Remedium и других.

«Журналисты второй год подряд выбирают нас в этой номинации, потому что мы стараемся максимально качественно обслуживать наших клиентов, — прокомментировал директор московского филиала АО НПК «Катрен» Александр Калиниченко. — Наш главный принцип — открытость в отношениях с партнерами. Мы делаем все возможное, чтобы полностью удовлетворять потребности и ожидания наших клиентов».

Посмотреть видео с торжественного награждения можно по ссылке.

Премия Digital Health Awards направлена на выявление ключевых тенденций в области цифровой медицины, а также на определение самых прогрессивных и эффективных практик и проектов отрасли. Организатор конкурса — российская IT-компания «Доктор на работе».

Источник: АО НПК «Катрен»

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