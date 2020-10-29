Депутаты извинились за запуск маркировки лекарств

Обязательная маркировка ЛС разрушила систему поставки препаратов, считают в Комитете Госдумы по охране здоровья. Уведомительный режим, который ранее ввел Минпромторг для дистрибьюторов и аптек, назвали полумерой.

Запуск обязательной маркировки лекарственных средств разрушил систему поставки препаратов в аптеки и медицинские учреждения. С таким заявлением выступил председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров на форуме «Здоровое общество».

Депутат заявил о необходимости быть готовыми к полной автономности в сфере лекарственного обеспечения по социально-значимым заболеваниям в случаях ЧС. Петров пригласил к сотрудничеству Государственный совет России для формирования единой системы управления лекарствами.

«Нам нужен один-единственный центр, а не пять федеральных ведомств, которые координируют работу по лекарствам, нам нужен прототип, можно хоть как назвать, Главного аптечного управления. Нужна одна система управления лекарственными потоками», — считает Петров.

Введенный Минпромторгом уведомительный режим для дистрибьюторов и аптек депутат назвал «полумерой», по его мнению, «так подходить к лекарственному обеспечению нельзя».

«Я должен извиниться за то, что мы, депутаты и конкретно мой подкомитет, который я возглавляю, и комитет по охране здоровья поддержал запуск маркировки с 1 июля. Мы видим, что этот закон разрушил систему поставки лекарств и в аптеки, и в медицинские учреждения. Мы доверили частной компании государственную функцию, мне кажется, мы ошиблись», — заявил Петров.

Ранее «ФВ» писал о сбоях в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Некоторые компании уже прекратили поставки ЖНВЛП в Россию из-за проблем с маркировкой.

Илья Калашников

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