Сингапур приостановил распространение вакцин против гриппа от Sanofi и SK Bioscience

Власти Сингапура приостановили вакцинацию против гриппа с использованием препаратов от Sanofi и SK Bioscience. Решение было принято на фоне ситуации в Южной Корее, где 59 человек умерли вскоре после того, как получили такие вакцины.

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило в воскресенье, 25 октября, что страна приостановит вакцинацию населения препаратами SKYCellflu Quadrivalent от компании SK Bioscience и VaxigripTetra от Sanofi, пишет FircePharma. Эти вакцины входили в число семи лекарственных средств, после использования которых в Южной Корее умерли 59 человек. Ведомство сообщает, что эти меры являются превентивными, поскольку пока что в Сингапуре не зарегистрировано случаев смерти после вакцинации.

За время, прошедшее с субботы по понедельник, число смертей в Южной Корее выросло с 46 до 59 случаев. Сообщается, что в основном это люди в возрасте от 70 до 80 лет. Всего в этом сезоне в Южной Корее от гриппа привились 14,7 млн человек.

Медорганизации Сингапура по-прежнему могут использовать две другие вакцины от гриппа, которые были ввезены в страну, заявляют органы здравоохранения страны. По их словам, они внимательно следят за ситуацией и поддерживают связь с Правительством Южной Кореи.

В то же время корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDAC) заявило в четверг, что не обнаружило связи между смертельными случаями и прививками от гриппа и призвало граждан продолжить вакцинацию.

«Доверяйте заключению органов здравоохранения … сделанному после исследования с привлечением экспертов. В этом году необходимо расширить вакцинацию… не только для предотвращения заболеваний гриппом, но и для противодействия сопутствующим инфекциям и распространению гриппа и COVID-19», – заявил Президент Южной Кореи Мун Чжэин, сообщает Reuters.

Кроме того, в понедельник в заявлении для FiercePharma представитель Sanofi указал на расследование KDCA, подчеркнув, что связи между вакцинами и смертями обнаружено не было.

В прошлом году в Южной Корее более 1500 пожилых людей умерли в течение семи дней после вакцинации против гриппа. Правительство также сообщало, что эти смерти не были связаны с вакцинацией. Пожилые люди и маленькие дети в Южной Корее имеют право на бесплатные прививки в соответствии с национальной программой.

В сентябре «ФВ» сообщал, что Южная Корея приостановила вакцинацию от гриппа из-за нарушений условий хранения вакцин при транспортировке препарата.

Николай Соколов

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