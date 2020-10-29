Песков рассказал о работе правительства над устранением дефицита лекарств для онкобольных

Правительство работает над устранением проблемы, связанной с обеспечением лекарственными препаратами пациентов с онкологическими заболеваниями, заявил Дмитрий Песков.

Члены правительства, отвечающие за здравоохранение, работает над тем, чтобы исправить ситуацию, связанную с лекарственным обеспечением пациентов с онкологическими заболеваниями. Так пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение ряда общественных организаций на имя Владимира Путина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для взрослых и детей с онкозаболеваниями, пишет Интерфакс.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что здравоохранение в России профинансировано в должном объеме, пресс-секретарь главы государства заметил, что нет ни одной страны в мире, где на медицинскую сферу выделяют достаточный объем средств. По его словам, даже в странах, где в соотношении к ВВП медицинская сфера профинансирована больше, чем в России, этот уровень также недостаточный.

Как писал «ФВ», 27 российских благотворительных фондов и пациентских организаций направили открытое письмо Президенту Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и другим официальным лицам о том, что почти три десятка базовых онкологических препаратов, составляющих основу протоколов лечения, отсутствуют сейчас на российском рынке или поставляются в недостаточном количестве.

Такие данные собрали в 80% регионов специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии». Речь идет о недорогих лекарствах, которые составляют основу лечения онкобольных.

О серьезных проблемах с лекарствами профильные медицинские учреждения и пациентские организации сообщали и раньше. В частности, на совещании 24–25 января детские онкологи из 71 региона России отметили, что низкое качество доступных лекарств привело к снижению выживаемости больных. В феврале подписали письмо в Минздрав с просьбой наладить закупку качественных препаратов для детей. Однако меры, принятые правительством, оказались недостаточными и запоздалыми, указывают онкологи.

Если меры не будут приняты, нехватка лекарств приведет к гибели десятков тысяч людей, говорится в письме.

Елена Сидорова

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